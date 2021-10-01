Сольный концерт комика Дмитрия Романова: 9 октября ДК Ленсовета

Дмитрий Романов – виртуоз комедийного жанра и популярный Stand Up комик

Дмитрий Романов – виртуоз комедийного жанра и популярный Stand Up комик – запускает большой концертный тур по городам России. В честь своего 20-летия на сцене Дмитрий подготовил абсолютно новую программу. Интеллектуальный юмор, неподражаемая импровизация с залом, острые шутки – минимум того, что ждет зрителей.

Впервые появившись в «Comedy Одесса» и «Comedy Киев», Дмитрий быстро набрал популярность. Артистизм и острые шутки на актуальные темы позволили ему одержать череду блистательных побед в таких юмористических шоу, как пятый сезон «Смеха без правил», «Убойная лига», фестиваль «Большая разница». А также оставаться хедлайнером проекта Stand Up на ТНТ на протяжении 5-ти лет.

Будьте первыми, кто услышит новую программу артиста!