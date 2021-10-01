В эксплуатацию ввели первый корпус жилого комплекса Terra

В продаже осталось несколько трехкомнатных квартир. Фото: пресс-служба РСТИ.

Хорошие новости. Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса Terra.

Уточним: Terra - жилой комплекс класса «бизнес-лайт», расположен на Земледельческой улице в Приморском районе Санкт-Петербурга, рядом с Пионерским садом. ЖК состоит из трех корпусов разной этажности - от 7 до 13. В рамках проекта будет построен детский сад на 220 мест. В шаговой доступности две станции метро — «Черная речка» и «Лесная».

В состав первой очереди входит 13-этажный дом, в котором расположены 586 квартир общей площадью 25,5 тысяч кв. м. В корпусе есть подземный паркинг на 303 места, на первом этаже находятся коммерческие помещения. Во дворе обустроены детские и спортивные площадки. В продаже осталось несколько трехкомнатных квартир.