Сбер открыл регистрацию на международное онлайн-соревнование AI Journey Contest 2021.

Сбер начал приём заявок для участия в ежегодном онлайн-соревновании по искусственному интеллекту (ИИ)—AIJourney Contest 2021, — которое проводится совместно с ведущими технологическими компаниями с 2016 года.

Зарегистрироваться и решить предложенные задачи можно до 31 октября 2021 г. Победители разделят призовой фонд, превышающий восемь миллионов рублей. Награждение авторов лучших решений состоится в ноябре на конференции AI Journey 2021.

Впервые AI Journey Contest будет проводиться на платформе DSWorks. Платформа работает на мощностях самого мощного суперкомпьютера в России «Кристофари», созданного Сбером.

Участникам соревнования доступно три задачи:

- Zero-shot Object Detection—определение класса, местоположения и масштаба объекта, изображенного на фотографии;

- VisualQ&A— генерация текстового ответа на вопрос по представленному изображению;

- Handwritten Text Recognition— распознавание рукописного текста на изображении;

- Code2codeTranslation—перевод с языка программирования Java на Python;

К соревнованию допускаются участники старше 18 лет.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«AI Journey ежегодно объединяет десятки тысяч людей со всего мира — как профессионалов отрасли искусственного интеллекта и анализа данных, так и просто увлечённых современными технологиями. Всего за несколько лет конференция стала ключевой глобальной площадкой для обсуждения перспектив развития искусственного интеллекта и анализа данных. В рамках конференции у разработчиков и специалистов есть уникальная возможность проявить свои таланты в решении актуальных задач применения ИИ, в том числе в области AGI, и заявить о себе на весь мир. Приглашаю всех желающих попробовать свои силы в AI Journey Contest 2021 и желаю успехов!»

Международная онлайн-конференция AI Journey 2021 состоится10–12 ноября, она является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России.Для просмотраAIJourney 2021 необходимо пройти регистрацию на сайте конференции.

В прошлом году AI Journey стала самым масштабным в мире мероприятием по ИИ и анализу данных: в конференции приняло участие около 30 тысяч специалистов более чем из 100 стран. На конференции выступило 225 спикеров, а их доклады посмотрели в общей сложности более 30 миллионов раз.