Бэби-бум случается летом и по пятницам: Как работает знаменитая «Снегиревка», где родился Владимир Путин

Родильный дом №6 имени профессора Снегирева основан в 1771 года по указу Екатерины II. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стены роддома №6, или как его по-доброму называют в народе - «Снегиревка», повидали не мало. К примеру, здесь за всю историю существования, а это без малого 250 лет, появилось на свет 735 тысяч малышей, среди них есть и очень известные люди: 7 октября 1952 года в «Снегиревке» появился на свет президент России Владимир Путин, 17 февраля 1961 года здесь родила дочку эстрадная певица Эдита Пьеха, а 13 августа 1980 года у нее здесь же родился внук Стас Пьеха. 1 октября 2021 года учреждение отмечает юбилей. «Комсомолка» посмотрела, как работает и выглядит самый старинный роддом Петербурга.

Главный врач больницы говорит, что чаще всего у них рожают по пятницам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОБОРУДОВАНИЕ НА МИЛЛИОН

Родильный дом №6 имени профессора Снегирева основан в 1771 года по указу Екатерины II. Он не прекращал свою деятельность ни во времена Революции, ни в годы Великой Отечественной войны. В период блокады Ленинграда здесь приняли 1200 родов.

Сейчас этот роддом считается одним из самых популярных в Петербурге. В «Снегиревке» рождается каждый двенадцатый житель города.

- Пожалуй, нет ни одной семьи в Петербурге, в которой кто-нибудь да не рождался в стенах нашего учреждения, - улыбается главный врач роддома Марина Зайнулина.

Современное оборудование помогает выхаживать недоношенных деток. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О том, что роддому 250 лет, напоминает лишь фасад здания, который внешне не изменился. Внутри же все современное, включая оборудование. Как заметила Зайнулина, каждый прибор стоит по несколько миллионов рублей.

- В финансировании нам помогает Министерство здравоохранения города, а также ОМС. У нас есть аппаратура для 3D- и 4D-ультразвукового исследования, с помощью которого можно увидеть патологии, если они имеются. Есть оборудование, которое помогает успешно выхаживать недоношенных малышей. Родильные палаты у нас исключительно индивидуальные, что тоже влияет на выбор женщин, - добавила Зайнулина.

Роженицы приезжают сюда со всей страны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А оборудование и правда здесь самое новое. Например, УЗИ-аппарат, помогает решать многие проблемы на ранних стадиях. К примеру, обнаружить зачатки заячьей губы, к рождению ребенка хирурги будут иметь четкий план действий, чтобы исправить этот недостаток. Или узнать пол ребенка возможно в 13 недель.

В отделении интенсивной терапии спасают жизни малюток. Те, кто родился на раннем сроке, помещают в специальные боксы и создают условия, как в утробе матери. Таким образом появляется шанс у тех младенцев, которые родились на тридцатой неделе.

Акушерок «Снегиревки» тоже хвалят. Женщины ездят рожать именно к ним даже из разных городов. Так, например, поступила москвичка Фазилзаде Бахар. За несколько часов до нашего визита в медучреждение она стала мамой девочки по имени Мелиса.

С помощью 3D- и 4D УЗИ врачи выявляют патологию на ранних сроках беременности.

- Я узнала об этом роддоме от подруг, они мне и порекомендовали мою акушерку и врача. Сами у них рожали. Я точно не ошиблась с выбором, потому что все прошло даже лучше, чем я могла предполагать, - поделилась с «Комсомолкой» молодая мамочка.

Как замечают сотрудники роддома, наибольшее количество малышей появляется по пятницам, а настоящий бэби-бум случается летом.

Такие стояли у привратника для приема подкидышей двести лет назад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СДЕЛАЮТ УГОЛОК В ЧЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТА

Чтобы сохранить историю роддома, здесь организовали музей. Один из его экспонатов – редкий старинный бэби-бокс. Ему тоже не меньше 250 лет. Такие стояли у привратника для приема подкидышей. Хотя, сотрудники предполагают, что коробочку могли использовать как парадную сумку во время выписки, в ней выносили малышей из учреждения и отдавали родителям.