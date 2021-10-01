Третья очередь жилого комплекса New Time готова. Фото: пресс-служба «РСТИ».

Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию третьей очереди (корпуса 2.1) жилого комплекса New Time, расположенного на Планерной улице в Приморском районе. Передача ключей дольщикам начнется 5 октября.

В состав третьей очереди входит один 13-этажный корпус, рассчитанный на 454 квартиры общей площадью 16,75 тысяч квадратных метров. На первом этаже находятся коммерческие помещения, в корпусе есть встроенно-пристроенный паркинг. Во дворе расположена детская площадка и зона для отдыха. В продаже остались несколько однокомнатных и двухкомнатных квартир.

New Time — жилой комплекс комфорт-класса, который строится на Планерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. В состав проекта входят семь 13-этажных жилых корпусов. На территории жилого комплекса появится встроенно-пристроенный детский сад на 120 мест, на соседних участках будут построены еще два детских сада и школа.