ЗакС Петербурга выбрал вице-спикеров и руководителей комитетов

В ЗакСе избрали заместителей спикера и руководителей комитетов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 1 октября, в Мариинском дворце прошло внеочередное заседание ЗакСобрания нового седьмого созыва. В прошедшую среду парламентарии уже избрали председателя, которым стал бывший вице-губернатор Петербурга Александр Бельский. Теперь депутаты определились с его заместителями, а также главами комитетов и комиссий.

Так, места в президиуме рядом со спикером ЗакСа теперь займут бывший вице-губернатор Николай Бондаренко, представляющий «Единую Россию», и руководитель регионального отделения «Справедливой России» Марина Шишкина. Кандидатуры выдвинул сам Бельский, а голосование было пакетным – вице-спикеров на посты избрали вместе с новыми главами комитетов и комиссий.

Комитетами по законодательству и бюджетно-финансовый комитет, которые принято считать ключевыми, будут руководить представители «Единой России» – депутат Всеволод Беликов и бывший глава муниципального образования Финляндский округ Михаил Барышников.

Возглавлять комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросами теперь будет Валерий Гарнец. До избрания в депутаты он был главой администрации Выборгского района. Комиссией по социальной политике и здравоохранению ожидаемо будет руководить бывший глава комитета по соцполитике Смольного Александр Ржаненков.

Комиссию по экологии и природопользованию возглавит депутат Александр Ходосок, а комиссию по образованию, культуре и науке (которая курирует и спорт) – бывший глава комитета по спорту Смольного Юрий Авдеев. Руководить комиссией по вопросам правопорядка и законности теперь будет депутат Константин Чебыкин. Юрий Гладунов возглавит комиссию по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству. Все четверо также были парламентариями прошлого созыва. Большинство руководящих органов парламента буду возглавлять представители «Единой России». Руководителем седьмой комиссии – по промышленности, экономике и предпринимательству – избрали Ирину Иванову от КПРФ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новый состав парламента продолжит работу по поддержке медиков

Спикер ЗакСа Александр Бельский заявил, что петербургский парламент продолжит работу над социальной поддержкой горожан, в частности, поддержкой медиков в период продолжающейся пандемии коронавируса.

– Принятие решений предыдущим составом было практически мгновение. Мы проходили такие этапы, когда нужно было принимать решения буквально по дням. Уверен, что парламент, который сформировался сейчас, будет так же активно работать в этом направлении, – отметил Александр Бельский. – Одна из ключевых сфер – это здравоохранение, основная нагрузка ложится на медиков, и мы прекрасно понимаем, что они находятся на передовой.

Спикер ЗакСа также добавил, что качество работы в этом направлении только улучшится, поскольку профильную комиссию возглавил человек с огромным опытом в сфере соцполитики – Александр Ржаненков.