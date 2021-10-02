Синоптики обещают потепление в Петербурге до +15 градусов

Погода позволит вволю нагуляться в выходные. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ясная солнечная погода порадует жителей Петербурга в наступившие выходные. Запоздалое бабье лето хоть и не принесет особого тепла, зато отсутствие дождей сделает прогулки по городу особенно приятными.

- 2 октября погоду в Петербурге продолжит формировать обширный антициклон. На этот раз облаков в зоне его влияния станет меньше, обойдется без дождей. Температура воздуха составит +13…+15, по Ленинградской области +11…+16 градусов. Это на пару градусов выше климатической нормы, - сообщает в своем Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Ветер в субботу ожидается южный умеренный, скоростью 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 772 мм ртутного столба, что заметно выше нормы.

В воскресенье, 3 октября, обещают точно такую же погоду, но воздух прогреется на градус меньше - до +14. Впрочем, на солнце разница будет не слишком заметна.

Сохранится тепло и в понедельник. На 4 октября синоптики петербургского гидрометцентра обещают переменную облачность, +13...+15 днем и без дождей. Атмосферное давление останется повышенным.