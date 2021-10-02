Живая ель победила в голосовании в соцсетях о новогоднем дереве на Дворцовой площади

В прошлом году центр Петербурга впервые за много лет украсила настоящая елка из леса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полночь 1 октября завершилось голосование о том, какая ель, живая или искусственная должна стоять на Дворцовой площади. Опрос проводился в соцсетях городского издания «Петербургский дневник», а власти Северной столицы обещали прислушаться к результатам.

- До 1 октября есть только один вопрос: искусственная или настоящая? - писал в соцсетях вице-губернатор Борис Пиотровский.

В итоге с минимальным перевесом победила настоящая елка. За живую лесную красавицу высказались 51,7% голосовавших, а искусственная набрала 48,3%. Впрочем, голосование получилось не слишком массовым, по поводу определения с елкой высказались 7839 человек. Остальных горожан этот вопрос, видимо, не слишком волнует.

За живую красавицу высказалось более 51% горожан. Фото: vk.com/spbdnevnik

Однако, окончательные итоги подведут позднее, когда посчитают голоса тех, кто оставлял мнение на сайте издания или звонил по телефону. Если и там будет перевес в пользу настоящей лесной красавицы, то второй год подряд главную площадь Петербурга украсит живое дерево. Напомним, что до этого много лет подряд на Дворцовой стояла искусственная елочка, но она пришла в негодность.

Отметим, что в прошлом году поначалу вид живой елки вызывал у горожан вопросы, но потом обломанные ветки прикрепили, гирлянды повесили и все стало красиво и нарядно. Как будет в этот раз - покажет время.