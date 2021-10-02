Катер полыхает в акватории Финского залива в Петербурге, на его борту полно бензина

Катер полыхает в Финском заливе. Фото: vk.com/spb_today

Катер полыхает в акватории Невской губы Финского залива на территории Петербурга. Черный столб дыма поднимается в небо в юго-западной части города, неподалеку от Петергофского шоссе. По словам очевидцев, инцидент произошел возле яхт-клуба «Балтиец». Судя по фото, рядом с катером находятся несколько плавсредств. На месте ЧП работают спасатели.

- В 11:42 поступил сигнал ро происшествии по адресу: Красносельский район, Петергофское шоссе, 75. В акватории Финского залива, на расстоянии 300-400 метров от берега происходит горение 6-метрового деревянного катера открытым огнем . Из воды с ожогами извлечены 2 члена экипажа, доставляются к берегу, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

По словам спасенного владельца катера, на борту судна полно топлива - в баке 20 литров, и еще 40 литров в канистрах.

По данным МЧС, погибших нет. Обстоятельства ЧП выясняются. По факту произошедшего проверку начала Северо-Западная транспортная прокуратура.

- Организована проверка соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта в связи с возгоранием катера в Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-служба ведомства.

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