Семейная пара из Петербурга похитила и убила соседа, который распускал про них слухи

Оперативники "убойного" отдела задержали семейную пару, расправившуюся с соседом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские следователи раскрыли дело о пропаже 38-летнего жителя Петроградского района, который бесследно исчез в конце апреля 2021 года. Причастными к этому оказались супруги, жившие в одном доме с мужчиной.

- По версии следствия, подозреваемые на почве личных неприязненных отношений похитили местного жителя 1982 года рождения, которого на автомобиле доставили в поселок Левашово , где задушили. Затем соучастники вывезли тело потерпевшего на территорию Ленинградской области и сокрыли в заброшенном доме, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.

30 апреля в полицию пришла сестра пропавшего. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого и начали искать мужчину. Позднее оказалось, что причиной расправы послужили слухи, которые распространял убитый.

- По оперативным данным, причиной преступления стало то, что потерпевший якобы распространял слухи о причастности семейной пары к наркоторговле, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

А 1 октября оперативниками «убойного» отдела были задержаны муж с женой 32 и 33 лет соответственно и из 30-летний приятель, который помогал в похищении. Следователи уверены, что 21 апреля 2021 года злоумышленники связали жертву скотчем, вывезли в пригород, жестоко избили и задушили. А потом избавились от тела.

Одного из супругов, мужа, обвиняемого по статье «похищение человека» 2 октября отправил под арест Петроградский районный суд города. Остальным участникам драмы мера пресечения пока не избрана.

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