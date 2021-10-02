Общественное пространство, а также кинокластер с музеями, выставками и лекторием появятся на «Ленфильме»

На "Ленфильме" появится общественное пространство. Студию ждет новая жизнь. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Ленфильм» ждет новая жизнь. Старейшая киностудия России расплатилась с огромными долгами, во что мало кто верил, и готова вернуться к тому, для чего ее и создавали. Но, кроме производства фильмов, студия станет новым метом притяжения в Северной столице. Здесь появится общественное пространство и все для приятного времяпровождения.

- На территории «Ленфильма» появится полноценный кинокластер с музейно-выставочным пространством, лекторием, местом для прогулок и встреч. Период кризиса завершен, студия возрождается и начинает развитие, - написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

На совещании, которое сегодня прошло на студии, также присутствовал председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук, вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, режиссер Алексей Герман-младший и директор студии Федор Щербаков. Последний и представил план развития «Ленфильма», который был одобрен.

Согласно нему, уже с 2022 года киностудия станет безубыточной. Здесь начнут получать деньги от возвращенных прав на «золотую коллекцию» фильмов (50/50 с Госфильмофондом России). Кроме того, «Ленфильм» запускает лабораторию для начинающих кинодеятелей, открывает несколько крупных выставок, и, что главное, начинает съемки первой за последнее время собственной полнометражной картины.

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