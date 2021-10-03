Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 4 по 10 октября 2021 года: Дожди и похолодание придут к выходным

Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Северной столице стоит хоть и позднее, но бабье лето, превратившее осень в настоящую золотую пору. Такая погода в городе простоит еще почти всю неделю, однако к выходным все сменится небольшими дождями и похолоданием. Какой будет погода в Санкт-Петербурге на неделю с 4 по 10 октября 2021 года "КП-Петербург" рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
- С понедельника по четверг, 4-7 октября, погода в Петербурге будет по прежнему сухая и без осадков, много солнца. Единственный неблагоприятный момент в погоде - это сильный, порывистый ветер, который начнется с понедельника: до 5-10 метров в секунду, а со вторника по четверг усилится до 10-15 метров секунду, - рассказала синоптик.
Специалист уточнил, что и сильный ветер погоду особо не испортит, так как будет теплым, южным. Ночью в этот период температура воздуха будет держаться в пределах плюс 4-9 градусов, днем до плюс 15 градусов.
Меняться погода в Петербурге начнет с пятницы, 8 октября, так как на регион начнет влиять циклон с северо-запада. Он принесет в город облака и небольшие дожди. Такая же облачная и периодическими дождями установится погода и на выходные 9 и 10 октября. Ночью будет по прежнему тепло до 4-9 градусов, а вот днем уже попрохладнее - до плюс 8-13 градусов.
Напомним, что погода в октябре обещает быть нестабильной, с периодическими скачками. Однако первая половина месяца будет относительно сухой и теплой, а вот в конце месяца уже начнутся заморозки.
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