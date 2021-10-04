Началась продажа квартир в жилом комплексе Cube

Cube — жилой комплекс комфорт-класса, который строится на пересечении Кубинской улицы и 2-го Предпортового проезда в Московском районе Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба «Росстройинвест».

Холдинг «РСТИ» («Росстройинвест») вывел на рынок квартиры в первой очереди жилого комплекса Cube («Кьюб»). Название не случайное, ЖК находится на Кубинской улице в Московском районе Санкт-Петербурга. Еще одна причина: Cube (в переводе с английского — «куб») отражает многогранность преимуществ жилого комплекса и высокую степень комфорта.

Итак, первая очередь включает в себя один дом, состоящий из трех секций переменной этажности (от 12 до 16 этажей). В состав корпуса входит подземный паркинг на 166 мест. На первом этаже коммерческие помещения.

В первой очереди 314 квартир – от студий до трехкомнатных. Есть варианты с просторными кухнями-гостиными, мастер-спальнями, гардеробными, большими лоджиями. В наличии студии с двумя окнами. В квартирах на последних этажах (12-м и 16-м) трехметровые потолки. Стоимость лотов начинается от 4,2 млн рублей. В продаже квартиры с чистовой и предчистовой (white box) отделкой, а также без отделки.

Жилье можно приобрести со 100% оплатой, в ипотеку и в рассрочку. Сдача первой очереди в эксплуатацию запланирована на II квартал 2024 года.

СПРАВКА

Cube — жилой комплекс комфорт-класса, который строится на пересечении Кубинской улицы и 2-го Предпортового проезда в Московском районе Санкт-Петербурга. В состав проекта входят пять корпусов переменной этажности (от 12 до 18). Фасады будут выполнены из фиброцементных панелей серого, графитового и медного цветов. В закрытых благоустроенных дворах обустроят детские площадки, зоны для отдыха. В состав проекта входит детский сад на 100 мест. Комплекс расположен в районе с хорошо развитой инфраструктурой — в 2 км выезды на КАД и ЗСД, за 10 минут можно доехать до станции метро «Московская» или до гипермаркетов и ТРК на Пулковском шоссе. В шаговой доступности — Пулковский парк.