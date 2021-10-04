Пиотровский: жители Петербурга выбрали живую ель для установки на Дворцовой площади

Дворцовую площадь второй од подряд украсит живая ель. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский озвучил итоги голосования о том, какую елку надо ставить на Дворцовой площади на Новый год. Вариантов было два: искусственная или живая. Как и в прошлом году, с минимальным перевесом победила настоящая.

- Петербург выбрал живую елку! В голосовании приняли участие почти 19 тысяч человек, - написал Пиотровский в своем телеграм-канале.

Напомним, что предварительные итоги голосования по соцсетям также показали победу настоящей елочки. За живую лесную красавицу высказались 51,7% голосовавших, а искусственная набрала 48,3%.

Учитывая, что в Смольном обещали принять решение основываясь на воле народа, то в центре Петербурга второй год подряд будет стоять настоящая елка из леса.

Напомним, что с 2013 года главную площадь города украшало искусственное дерево. Оно использовалось семь лет подряд, но потом пришло в негодность - конструкция «устала». Тогда в Смольном решили спросить совета у горожан: что ставить на Новый год? Можно было потратиться на искусственную или срубить в лесу настоящую.

В итоге был выбран второй вариант. На вырубку, доставку, установку и наряд елочки потратили в общей сложности 13 миллионов рублей (тогда как на многоразовую искусственную планировали потратить 25), часть из которых ушла на гирлянды и игрушки. Поначалу елочка пугала петербуржцев своим облезлым видом, но потом специалисты прикрутили к ней дополнительные ветки, обрубленные для перевозки и все стало красиво.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почтальон Печкин первым украсил главную новогоднюю елку Санкт-Петербурга

Вместе с ожившим персонажем любимого мультфильма «Комсомолка» навестила елочку, которую уже на следующей неделе доставят на Дворцовую площадь (подробности)

Лучшая по высоте и пушистости: В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В город дерево привезут под покровом ночи, а потом еще неделю будут наряжать. Для этого понадобился 5 км гирлянд и 300 игрушек (подробности)