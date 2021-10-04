ОСАГО в телефоне: СберСтрахование оформляет полисы с помощью онлайн-сервисов

СберСтрахование оформляет полисы с помощью онлайн-сервисов. Фото: freepik.com.

Каждый год автомобилистам нужно оформлять договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). В плотном графике приходится выкраивать время, чтобы узнать информацию, записаться, забрать документы.

Сейчас на помощь водителям приходят технологии и современные сервисы. У Сберстрахования теперь есть собственная лицензия, по которой полис ОСАГО можно приобрести сразу несколькими способами: через сайт Сбера, в приложении СберБанк-Онлайн, в маркетплейсе Сбера по автострахованию или лично в отделении СберБанка.

– С августа 2020 года Сбер развивает маркетплейс по автострахованию, – рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова. – После запуска ОСАГО от СберСтрахования маркетплейс обязательно продолжит свою работу. При этом я уверена, что СберСтрахование займет достойное место не только на маркетплейсе Сбера, но и на рынке автострахования в целом. Компания будет расширять сеть продаж за периметром банка как в собственных, так и в партнерских каналах.

Договор ОСАГО – один из важнейших документов каждого автолюбителя. Это гарантия того, что страховая компания поможет возместить ущерб имуществу в случае происшествия на дороге.

– По данным ЦБ, жители Северо-Западного федерального округа в первом полугодии 2021 года приобрели более 2 миллионов полисов ОСАГО, лидер по количеству договоров — Санкт-Петербург с 0,9 млн полисов, – поделился данными председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо. – ОСАГО — высококонкурентный сегмент, однако СберСтрахование обладает своими преимуществами, которые могут понравиться клиентам.

При оформлении полиса с СберСтрахование не нужна кипа документов – достаточно паспорта, водительского удостоверения и ПТС или СТС. Всего несколько минут, и документ будет готов. Если владелец машины выбирает онлайн-сервисы, полис придет на электронную почту. Можно не распечатывать его, а просто сохранить изображение в памяти телефона. Просто и удобно!