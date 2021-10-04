Следователь: «Студент Горного университета признался, что планировал убийство матери из-за корысти. Но зачем зарезал 3-летнюю сестру?»

Следователи раскрыли версию убийства матери и ее 3-летней дочки в Ленобалсти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Городской суд Всеволожска Ленинградской области отправил под арест 21-летнего студента Горного университета, который в минувшую субботу жестоко убил сводную 3-летнюю сестру и родную мать. После избрания меры пресечения следователь СК Надежда Мирошниченко, работающая по делу, рассказала журналистам подробности трагедии.

- Вину он признал полностью, дал развернутые показания. В зале суда вел себя спокойно. Заявил корыстный мотив, говорит, что планировал убийство матери. Но эта версия «не бьется» - зачем сестру зарезал? Наверное, не хотел оставлять девочку без мамы, - сообщила следователь. - По хронологии было так: он остался дома с сестрой, пока мать и отчим ушли в магазин. Убил ребенка, а потом пришла мама, и он ее зарезал. Отчим поднимался следом, там был маленький промежуток по времени, обезоружил и держал до приезда полиции у двери квартиры.

Студента ждет психиатрическая экспертиза. Фото: Артем КИЛЬКИН

Нож, которым орудовал молодой человек, был обычный, кухонный. Им он нанес несколько ударов девочке и матери. Малышка погибла сразу, а 46-летняя женщина получила тяжелые ранения и скончалась до прибытия скорой помощи.

Сейчас убийца отправлен в Следственный изолятор, ему предстоит психиатрическая экспертиза. Соседи семьи рассказывают, что трагедии ничего не предвещало, сам Влад был спокойным и души не чаял в младшей сестре, не раз оставался с ней дома. Что произошло в это раз - непонятно.

Студента, убившего мать и 3-летнюю сестру, арестовали на два месяца. Фото: Артем КИЛЬКИН

За убийство двух человек, в том числе несовершеннолетнего, студенту-отличнику грозит вплоть до пожизненного заключения.

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