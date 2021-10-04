Бабье лето уйдет из Петербурга в пятницу

Бабье лето скоро покинет Петербург и осень полноценно вступит в свои права. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Солнечная и теплая погода, установившаяся в Петербурге благодаря антициклону, будет радовать горожан еще несколько дней. Увы, но позднее бабье лето не будет вечным, оно закончится ближе к завершению рабочей недели.

- Сейчас у нас хорошая погода из-за антициклона. Осадков нет, температура в ночные часы +3...+8, днем доходит до +14...+15. Так будет до четверга включительно. А потом начнется увеличение облачности, придут осадки, атмосферное давление немного упадет (сейчас - повышенное, - прим.ред.), - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

С пятницы станет пасмурно, но резкого похолодания пока не ожидается. Ночные температуры останутся примерно такими же, а днем будет около +12.

- Но, конечно, без солнца, с тучами и небольшими дождями ощущения уже будут не такими, как сейчас, - отметил Юрий Куткевич.

Такая погода сохранится до следующей недели, ну а затем начнет постепенно холодать, как и положено в Петербурге осенью.

Что же касается зимы, которую специалисты Росгидромета спрогнозировали «нормальной», то говорить о таких долгосрочных прогнозах точнее пока рано.

- Их вероятность не превышает 60%. Сейчас точно нельзя сказать, будет ли холодно или снежно. Предварительно зима ожидается погода в пределах климатической нормы, а точнее покажет только время, - сообщил метеоролог.