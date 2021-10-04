Экономисты из Петербурга назвали, у кого в 2022 году вырастут зарплаты

В плюсе, по словам экспертов, помимо всех прочих окажутся работники транспортной сферы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство экономического развития назвало пять регионов, где ожидается самый высокий рост зарплат к началу 2022 года. В список, помимо всех прочих, вошел Петербург – эксперты уверены, что в Северной столице номинальная зарплата в течение следующих четырех месяцев подскочит на 9,5 %. Уже представили, как приятно потяжелеет кошелек в кармане в концу декабря? А вот не спешите – корреспонденты «Комсомолки» в Петербурге сели на телефон, обзвонили экспертов и выяснили, откуда что возьмется, где убудет, а где прибудет.

«БОГАТЫЕ СТАНУТ БОГАЧЕ, А ДЛЯ БЕДНЫХ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ»

В конкретике по поводу того, откуда в пост-пандемийном Петербурге возьмется экономический рост, да такой, что хватит на повышение зарплат, эксперты разошлись. А вот в целом мнения совпали: несмотря на оптимистичный прогноз Минэка, в жизни простого горожанина, скорее всего, ничего не изменится.

Из-за оттока мигрантов выросла потребность в неквалифицированном труде. Фото: Александр ГЛУЗ

- Во-первых, давайте не забывать, что у нас в прошлом – пандемийном – году зарплаты, наоборот, падали, - отмечает доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев. – И на этом фоне текущее повышение действительно может казаться впечатляющим, хотя на деле оно не такое уж и большое. Во-вторых, у нас все-таки очень велико разделение по доходам. Значительная честь людей из российского списка «Форбс», например, живет именно в Петербурге. И хотя их доходы напрямую не относятся к зарплате, они тоже вносят свой вклад в общую статистику. Поэтому вполне может быть так, что богатые просто станут еще богаче, а бедные и люди с невысоким заработком останутся на том же уровне заработка, что и прежде.

Есть, впрочем, и еще один важный факт. Называется он «инфляция».

- По официальным данным, цены в России за последний год выросли больше чем на 7% - констатирует доцент департамента финансов НИУ ВШЭ Юрий Ичкитидзе. – А по Петербургу на 5,8 %. Скорее всего, до конца года такой уровень инфляции сохранится. Поэтому заявленный министерством экономического развития рост зарплат, скорее всего, выльется в то, что эти самые зарплаты инфляция попросту «съест». То есть, люди ничего, по факту, не приобретут – покупательная способность не увеличится, уровень жизни тоже – но и ничего не потеряют.

Радоваться повышению, однако, не стоит - с высокой долей вероятности зарплату съест подскочившая инфляция. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ПЛЮСЕ – СТРОИТЕЛИ И ВОДИТЕЛИ

Впрочем, возможность ничего не потерять в наше неспокойное время – это уже хорошо, согласитесь. Вот только, опять же, будет она не у всех.

- Прежде всего рост номинальных зарплат следует ожидать в строительной сфере, - объясняет Артем Голубев. – Это связано с тем, что в предыдущий период у нас наблюдался массовый отток мигрантов, а нового притока не случилось – соответственно, возник дефицит кадров. При этом при тех же объемах строительства стоимость жилья выросла. Скорее всего получать больше будет низкоквалифицированный рабочий персонал – скажем, бетонщики или каменщики.

Кроме того, на рост номинальных зарплат стоит рассчитывать дворникам и другим специалистам, занятым в сфере ЖКХ. Затронуть повышение может и бюджетную сферу – но в меньшей степени.

- Сейчас у нас ситуация с бюджетом складывается достаточно хорошо, - объясняет Артем Голубев. – Цены на газ бьют исторические рекорды, на высоком уровне держатся цены на нефть. Но как долго это продлится, сказать сложно – есть вероятность, что в следующем году мы увидим если и не обвал, то по крайней мере некоторую коррекцию.

Опять же, из-за роста цен на газ и нефть в плюсе наверняка окажутся работники добывающей промышленности и топливо-энергетического комплекса.

В среднем по России цены выросли на 7 %. По Петербургу - на 5,8 %. И, по словам экспертов, этот рост скорее всего сохранится до конца года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Также стоит помнить о том, что у нас год от года растут цены на транспорт, - уточняет Юрий Ичкетидзе. – Те же маршрутки, по нашим подсчетам, подросли в цене за три года на 60 %. Поэтому есть вероятность, что номинальные зарплаты также вырастут у работников транспортной сферы – водителей, механиков и так далее.