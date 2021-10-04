Борис Пиотровский и Игорь Скляр рассказали, кому в Петербурге жить хорошо

Пять часов прямого эфира, две группы и десятки гостей — завершился очередной марафон на радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM). Фото: Артем КИЛЬКИН

Что дает понаехавшим суровый северный город? Кого принимает, а кого отторгает бывшая имперская столица. И как стать своим там, где бордюры называют поребриками, а водолазку – бадлоном. Ответы на эти и другие вопросы в ходе марафона «Переезжаем в Петербург» на радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) искали звёздные гости и наши ведущие! Десятки артистов и экспертов, настоящий художественный перфоманс, благотворительный аукцион и концерт в прямом эфире. Знаменитости и обычные люди рассказали свои курьезные и забавные, ностальгические и очень личные истории — о жизни и переезде в самый красивый город России.

На время радиомарафона в офисе «Комсомольской правды в Петербурге» поселились сказочные существа. Фото: Артем КИЛЬКИН

О ГОРОДЕ

Фабио Мастранджело, дирижёр, художественным руководитель Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл» принял решение переехать в Северную столицу сразу же, как попал в Россию. Впервые он приехал в Петербург в 1999 году. По его словам, гуляя по завораживающе-красивым улочкам, он ощутил приятный трепет перед градом Петра, пульсирующую энергию города. Итальянец считает, что Петербург, как и любой другой город, готов принимать приезжих. Но главное, чтобы и гость был готов открыться городу: полюбить его, прочувствовать — пойти ему навстречу. Своими воспоминаниями о переезде поделилась и супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан, художественный руководитель театра Ленсовета, которая приехала из Ташкента. Она рассказала о своем первом впечатлении от города.

- Я приехала в белые ночи. Меня поселили в огромной коммунальной квартире — я никогда не знала, что это такое. И была потрясена: тут мальчик на велосипеде ездит, тут белье кипит. Очень непривычно для меня. И потом вот утром я вышла на улицу. Такое хмурое утро июньское: вроде бы и не холодно, тепло, но очень-очень сыро. Все серого цвета: серые дома, серое небо, но почему-то мне все это очень приглянулось, очень понравилась. Сейчас я все это люблю!

Лариса Луппиан приехала в Ленинград почти 50 лет назад. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уроженец Курска народный артист России Игорь Скляр не случайно хотел поступить именно в петербургское, а не московское актерское училище. К переезду его сподвигли и рассказы друга.

- Мы всегда разъезжались на каникулы по разным концам страны. У одного из друзей, который жил со мной во дворе — дядя с тетей жили в Ленинграде. И когда все возвращались после каникул и рассказывали, где они были, что видели, он всегда рассказывал интереснее всех про город Ленинград: белые ночи, мосты разводные, дворцы. А ещё у нас дома в прихожей на стенке висела алюминиевая тарелочка с барельефом «парня» на Аничковом мосту с конём. А внизу написано: город Ленинград. И я всегда смотрел на эту тарелочку и думал: какое же это необыкновенное, волшебное место.

Игорь Скляр поделился своими мыслями насчёт того, сможет ли Петербург и дальше ассимилировать приезжих. Фото: Артем КИЛЬКИН

О ЖИЛЬЕ

Полюбить этот город – легко. Но есть разница – приезжать сюда как турист или переезжать на ПМЖ. Вы пробовали влюбиться в Петербург в ноябре? Именно поэтому залог крепких и тёплых отношений с Северной столицей — хорошее жилье! Мария Элькина, архитектурный критик, член Совета по сохранению наследия, рассказала о городской среде Петербурга и о том, какие районы больше всего любят… Тараканы. По словам Марии, в центральных районах живности меньше, чем на окраине — исключением можно считать только комплексы бизнес-класса. Кстати, самая дорогая квартира в городе расположена на Большой Пушкарской улице. Всего 750 миллионов, и семь комнат на двух этажах ваши. Ну а если у вас более скромный бюджет, можно рассмотреть вариант с апартаментами.

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Анна Панова – генеральный директор УК PSK Invest

- Апартаменты можно назвать чем-то средним между съемным жильем и отелем. Например, к услугам владельцев круглосуточная охрана, стойка ресепшена, доступна уборка, прачечная и химчистка. А жильцов часто проверяют перед заселением. При этом сутки проживания стоят гораздо дешевле, чем в отеле, а во многих номерах есть кухонная зона. Все комплексы сети апарт-отелей «Авенир» строятся по международным гостиничным стандартам, а у каждого отеля есть своя концепция. В апартаментах можно оформить регистрацию по месту пребывания. Так что владелец может не только сдавать номер или отдать его в управление, но и проживать в нём без каких-либо ограничений по времени.

Сергей Софронов — коммерческий директор Группы компаний «ПСК».

- Из минусов апартаментов можно отметить более высокие коммунальные платежи. В Петербурге цены на апартаменты стартуют от 2,7 миллионов рублей. Однако доход от сдачи номера перекрывает ежемесячные платежи по ипотеке. Так что приобретать такой вид недвижимости гораздо выгоднее.

Эксперты Группы компаний «ПСК» рассказали об особенностях покупки и съема апартаментов.

О РАБОТЕ

Ну а после обустройства, конечно же, нужно задуматься о работе. Юлия Сахарова, директор по Северо-Западному региону компании HeadHunter рассказала, что петербургским работникам свойственна образованность, рассудительность и неспешность в принятии решений. Средняя зарплата в городе составляет 58 тысяч рублей. По данным сервиса по поиску работы, сейчас в городе очень востребованы работники в IT и диджитал сфере. Есть свободные вакансии в ритейле, сфере туризма и производственной сфере. Например, судостроительной. Подробнее о ней рассказала сотрудница выборгского порта.

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Ольга Ансберг, генеральный директор ООО «Порт Логистик», единственного оператора морского порта Выборг.

- Я уверена, что нет мужских и женских профессий. Просто существуют компетентные и некомпетентные работники, пол же вторичен. В городе на Неве, благодаря высокой конкуренции, есть возможность ротировать и заменять людей. В Выборге же персонал стараются взращивать— учить и удерживать людей на предприятии. Сам порт по своему устройству напоминает «слоёный пирог»: есть докеры, инженерный состав, финансовый и коммерческие отделы. Именно поэтому компании всегда требуются выпускники самых разных вузов. Порт старается привлекать к морским специальностям внимание не только студентов, но и школьников. Проект «Академия Королевской гавани» призван показать, сколько требуется профессий, чтобы порт работал без перерыва, рассказывает школьникам о профессиях лоцмана, судоводителя и других специальностях. Более того, даже в такие трудные времена, мы продолжаем развивать новые направления. Например, пассажирское. В планах создание пассажирского сообщения Петербург-Выборг-Котка.

Ольга Ансберг рассказала, насколько сложно управлять портом. Фото: Артем КИЛЬКИН

О ЖИТЕЛЯХ

Кстати, Петербург считается одним из самых ленивых городов России. По данным исследования компании ResearchMe, половина жителей Северной столицы готовы переплачивать за услуги, которые позволят сэкономить время и силы. А 66% горожан постоянно откладывают дела на потом. По мнению Бориса Пиотровского, вице-губернатора Петербурга, в городе просто более размеренный ритм жизни.

- Можно говорить, что мы медлительнее, но мне больше нравится формулировка, что Москва слишком быстрая и не очень комфортная для жизни. Поэтому, кстати говоря, многие москвичи переезжают жить в Петербург.

При этом Борис Борисович также отметил более богатую речь петербуржцев. По его мнению, это может быть связано с обилием архитектурных памятников, которые и привносят новые термины в лексикон. Возможно, именно поэтому Петербург — это любимый город литераторов.

Также Борис Пиотровский поделился в эфире своими любимыми местами для прогулок. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Наталия Берзина, писатель, директор фонда Созидающий мир.

- Северная столица — всё ещё и читающий, и пишущий город. Например, я сама выпустила книгу «Литейный проспект», в которой рассказываются истории одной из главных магистралей города — истории её жителей. Я родилась там и считаю, что проспект обладает особой энергетикой, которая привлекала и продолжает привлекать писателей и поэтов. С одной стороны, это парадная роскошь Невского проспекта. С другой — мощь и сила производственных цехов. Также я уверена, что Петербург достойно представлен литераторами. Это не только Попов, Носов, Курсанов, Водолазкин, но и молодые авторы, имена которых нам только предстоит услышать. К тому же, по всем формальным признакам издать книгу в Петербурге довольно легко: существуют издательства на любой кошелёк, не говоря уже о самиздате. Тем не менее, я убеждена, что сочинительству нужно отдаваться полностью.

Наталия Берзина рассказала, каким должен быть настоящий писатель. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ну а завершился радиомарафон под зажигательные ритмы новоорлеанского джаза. Группа «Чё Морале» дала живой концерт прямо в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM). Под занавес слушателей порадовали яркими мелодиями трио «Лойко».

Стены студии радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) тряслись от ярких и солнечных композиций группы «Чё Морале». Фото: Артем КИЛЬКИН

В ПЕТЕРБУРГЕ — ПОМОГАТЬ

«Комсомолка» всегда старается помогать нуждающимся, будь то пенсионеры из Дома ветеранов войны №2 или же дети из Центра содействия семейному воспитанию №2. Ну а в этот раз мы решили совместить приятное с полезным — попробовать новый формат. Город на Неве, где на каждом шагу музеи, галереи и художественные мастерские, невозможно представить без искусства. Именно поэтому пока гости делились своими историями в эфире радио, этажом ниже художник Владимир Тележ создал масштабное полотно: пейзаж футуристичного Петербурга. Друзья нашего проекта — компания PushKeen, HoodGraff team.

Художник вносил последние штрихи прямо в офисе «Комсомольской правды в Петербурге». Фото: Артем КИЛЬКИН

- Это граффити с элементами аэрографии, — делится художник. — На создание работы у меня ушло часов 18. Процентов 80 сделано аэрозольной краской из баллончика — это делалось в мастерской из-за сильного запаха. А здесь я уже дорабатывал различные мелочи, расставлял акценты акриловой краской.

Гости заворожено наблюдали за тем, как создается новое искусство. А затем попробовали забрать его себе: поучаствовали в благотворительном аукционе. Скоро картина будет оцифрована и получит NFT-копию. Ну а деньги, вырученные на аукционе, пойдут в пользу благотворительного фонда AdVita, который помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.

На работе Владимира Тележа изображён Петербург будущего. Фото: Артем КИЛЬКИН

КСТАТИ

Это был уже четвертый радиомарафон «Комсомолки» в 2021 году и с каждым разом он набирает обороты: все больше гостей и участников. Теперь в эфире не только звёзды и эксперты, но и наши слушатели. Честь стать частью нашего праздника выпала учительнице Петербургской школы Евгении Лешковой, ведь она победила в конкурсе на лучшую историю про переезд в Северную столицу. Участвуйте и вы в наших конкурсах, пускай улыбнется удача!