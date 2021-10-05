«Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО. Фото: пресс-служба «Ростелеком».

4 октября «Ростелеком» запустил в тестовую эксплуатацию первую на Северо-Западебазовую станцию, построенную в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект реализуют Минцифры России и «Ростелеком», он предусматривает появление в малых населенных пунктах (от 100 до 500 жителей)современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G).

Сотовая связь появилась в деревне Шилово Псковской области, где на сегодняшний день проживает около 300 человек. В торжественном запуске базовой станции приняли участие представители Правительства Псковской области, «Ростелекома», муниципальной власти, а также местные жители.

- В этом году на Северо-Западе у нас самый большой объем строительства как раз в Псковской области, - прокомментировал вице-президент – директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов. - До конца года базовые станции заработают в 12 деревнях региона. УЦН 2.0 – это масштабный социальный проект, призванный обеспечить население деревень современными цифровыми возможностями. Значимость этого проекта сложно переоценить. Госуслуги, телемедицина, обучающий и развлекательный контент – всё это становится доступным для людей, проживающих на отдаленных территориях.

Фото: пресс-служба «Ростелеком».

В проекте УЦН 2.0 в 2021 году принимают участие шесть регионов Северо-Запада: Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Новгородская, Псковская области и Республика Коми. Мобильная связь до конца года появится в 37 населенных пунктах этих субъектов.

- Пользуясь случаем хочу поблагодарить «Ростелеком» за то, что Псковская область находится в приоритете, - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. - На следующий год запланирована установка еще 30 базовых станций. Благодаря поддержке председателя правительства РФ Михаила Мишустина на эти цели выделено 200 млн рублей из федерального бюджета. Мы рассчитываем, что до конца следующего года 90% жителей Псковской области будут пользоваться хорошей качественной мобильной связью. Сегодня с этим есть проблемы в деревнях, малых населенных пунктах. Я считаю, что в течение года мы этот вопрос решим, и он уйдет в прошлое.

Фото: пресс-служба «Ростелеком».

В апреле 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта УЦН. Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 000 населенных пунктов страны.

Базовые станции подключают преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой. Базовые станции используютв том числе диапазон радиочастот 2 300–2 400 МГц, что обеспечивает высокую скорость мобильной передачи данных.

Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» —структурное подразделение ПАО «Ростелеком», действующее на территории Северо-Западного Федерального округа. На Северо-Западе компания обслуживает более 1,7 млн абонентов ШПД (из них около 800 тысяч в Санкт-Петербурге и Ленинградской области), более 650 тысяч абонентов IPTV (из них свыше 230 тысяч в Санкт-Петербурге и Ленинградской области), также в Санкт-Петербурге компания обслуживает более 1 млн абонентов кабельного ТВ.

«Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО. Фото: пресс-служба «Ростелеком».

СПРАВКА «КП»

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим совместно с «Ростелекомом» более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoterScore) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.