Что грозит студенту Горного университета, убившему мать и 3-летнюю сестру под Петербургом

21-летний студент может больше никогда не выйти на свободу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стали известно, что грозит студенту Горного университета, убившему мать и 3-летнюю сестру в поселке Бугры под Петербургом. Трагедия произошла в минувшую субботу, а сам 21-летний парень а допросе признал вину полностью.

- По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Учитывая, что одной из жертв стал маленький ребенок, то наказание может быть очень суровым. В уголовном кодексе значится следующее: «Убийство двух или более лиц, либо малолетнего или иного лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью».

Но поскольку на исполнение смертных приговоров в России действует мораторий, то максимум, что грозит студенту-отличнику, убившему мать и сестренку - пожизненное заключение.

Окончательную меру наказания молодому человек определит суд, однако сначала парень пройдет через психиатрическую экспертизу. У следователей есть причины сомневаться в его нормальности.

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Трагедия произошла в Буграх в минувшую субботу (подробности)