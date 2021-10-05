ВКонтакте отметит 15-летие на онлайн-вечеринке: всех ждут суперпризы на 1,5 миллиарда рублей

Вконтакте разыграет призы в честь своего 15-летия. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ВКонтакте готовится с размахом отметить свой 15-й день рождения и приглашает всех на онлайн-вечеринку — с розыгрышем суперпризов и подарков от партнеров на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Также в честь 15-летия ВКонтакте дарит 15 лет подписки VK Combo, 15 миллионов бонусов от VK Pay и предоставит возможность совершить добрые дела вместе с благотворительным фондом «Линия жизни».

Онлайн-вечеринка пройдет в сервисе «VK Чекбэк» — специально ко дню рождения ВКонтакте уже появилась вкладка «Вечеринка». Каждый пользователь ВКонтакте может занять место за виртуальным праздничным столом, выбрать «блюдо» и получить подарок. Призы можно выигрывать ежедневно с 30 сентября по 17 октября. Обладатели суперпризов будут объявлены 10 октября в VK Чекбэке — в день рождения ВКонтакте, а также 17 октября.

Среди суперпризов — ноутбуки MacBook Pro, телевизоры Samsung, смартфоны iPhone 12 и Samsung Galaxy, электросамокаты Xiaomi, умные часы Apple Watch. Также пользователи смогут выиграть подарки от партнеров — билеты в театры, на выставки и концерты любимых артистов, получить скидки на книги, онлайн-образование и еду. Партнёрами акции стали более 100 компаний и сервисов: в их числе Маруся, Skillbox, Ozon Express, SOKOLOV, kari, «Пятерочка», Amediateka, PREMIER, ivi и другие.