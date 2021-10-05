Метро Петербурга получит 12 новых станций, а «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся вторыми вестибюлями

Новый "Метрострой" готов активно строить подземку, если деньги у заказчика будут. Фото: Олег ЗОЛОТО

К 2032 году в Санкт-Петербурге собираются открыть 12 станций метрополитена. Первыми станут «Горный институт», «Путиловская» и «Казаковская», сообщил вице-губернатор города Максим Соколов. Поводом к заявлению стало постановление Правительства Российской Федерации, согласно которому в течение десяти дней АО «Метрострой Северной столицы» должен стать основным подрядчиком с особым правом заключать контракты на проектирование и проведение работ без конкурса.

- Также у нас есть планы по строительству станций «Театральная», «Морской Фасад», «Заставская», «Каретная», «Планерная», «Кудрово», «Шуваловский Проспект» и «Улица Доблести». Однако перед тем, как приступить к реализации, необходимо заключить контракты со Смольным. Действительно, мы имеем право на подписание документов вне конкурса, но в город оставляет за собой возможность объявить тендер, - объяснили «Комсомолке» в АО МССС.

Впрочем, эта вероятность минимальная. Не зря же МССС получил от правительства России статус единственного подрядчика по проектированию, строительству и обслуживанию объектов подземки, чего добивались в Смольном (65% компании принадлежит городу). Это позволить быстрее развивать подземку, не тратя время на конкурсные процедуры

Губернатор Северной столицы также заявил о планах по строительству 12 станций подземки в ближайшие годы, но, как и представители МССС, уточнил, что все реализуемо лишь при стабильном финансировании, в том числе из федерального бюджета.

Кроме этого, компания планирует отремонтировать наклонные ходы, вестибюли и эскалаторы на нескольких станциях и построить дополнительные выходы для «Балтийской» и «Василеостровской».

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