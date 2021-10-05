Выхода нет: Смольный отказался от строительства вестибюля метро у Мариинского театра

Смольный отказался от строительства вестибюля станции "Театральная" у Мариинского театра Фото: Олег ЗОЛОТО

Судя по планам Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, станция «Театральная» должна открыться не раньше 2024 года. Изначально предполагалось, что у нее будет два выхода, теперь власти решили отказаться от того, который планировался непосредственно на Театральной площади. Ранее художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев говорил, что строительство подземки плохо влияет на состояние исторического здания основной сцены.

Как бы там ни было, единственный предполагаемый выход «Театральной», скорее всего появится на пересечении улицы Декабристов и Лермонтовского проспекта. Окончательный проект должны утвердить до 31 октября 2022 года.

- То, что у станции будет один выход - ни коем образом не скажет не ее пассажиропотоке. Тем более, что два вестибюля для глубокой станции - это большая роскошь не только для Петербурга, но и даже для Москвы. В любом случае станция будет востребована не только у посетителей Мариинского театра, но и у жителей Коломны, - поделился мнением историк метро, инженер-тоннелестроитель Дмитрий Графов.

Впрочем, с проблемой, когда станция метро появляется, а выход на поверхность не могут найти долгое время, Петербург сталкивается не впервые. Так «Адмиралтейская», построенная в 1997 году, по этой же причине не могла открыться 14 лет. Но ждет ли и «Театральную» судьба станции-призрака?

- Еще полтора или два года назад стало известно, что мы получим вторую «Адмиралтейскую». Это не новость. Такого нигде в мире нет, что строят станции, не зная, где будет выход. Почему так происходит? Думаю, большую часть денег перебросили на «Горный институт». Со вторым выходом тоже могут возникнуть сложности – неизвестно, сколько времени займут согласования места, - рассуждает заведующей кафедрой «Тоннели и метрополитены» Петербургского государственного университета путей сообщения Александр Ледяев.

Раннее «Комсомолка» писала, что в Петербурге планируют построить 12 станций подземки и два новых вестибюля для «Балтийской» и «Василеостровской».