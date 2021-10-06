Хуже грузчика: Спрос на учителей в Петербурге резко вырос за последние два года

Желающих работать учителями мало - платят немного, да и не слишком престижно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург оказался одним из регионов, где сильнее всего возрос спрос на учителей. Количество вакансий за два года выросло в городе на 136%. Такие данные приводит сервис по поиску работы hh.ru.

- Количество вакансий для учителей в Северной столице выросло почти в 3 раза за два года – на 136% в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2019 года. По России в целом рост составил 95%. В первый осенний месяц в Петербурге было открыто более 900 вакансий для учителей, а по стране в целом – почти 9 000. Наиболее востребованы на рынке труда преподаватели различных языков (30%), математики (13%), дошкольного образования (12%) и информатики (11%), - говорится в тексте исследования.

Причиной высокой потребности в педагогах может быть не самый высокий уровень зарплат - за два года средняя предлагаемая учителям зарплата в Петербурге выросла с 37 500 до 40 000 рублей. Это выше, чем в среднем по стране (32 500 рублей), но все равно заметно ниже, чем усредненный доход по городу.

При этом, по данным одного из опросов hh.ru, профессия учителя оказалась одной из наименее престижных (заняла четвертое место в рейтинге). «Хуже» чем преподавателем, опрошенные назвали работу лишь уборщиком, продавцом/кассиром или дворником. «Лучше» оказались даже грузчики и разнорабочие.