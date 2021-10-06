«Человек со знаком качества»: Генерал милиции Вениамин Петухов отмечает юбилей

Вручение студенческих билетов первокурсникам СПбГУП в Екатерининском дворце. Фото из личного архива героя публикации.

Генерал-лейтенант МВД Вениамин Петухов празднует юбилей: 3 октября выдающемуся правоохранителю, общественному деятелю и педагогу исполнилось 75 лет. С поздравлениями к знаменитому блюстителю народного спокойствия спешат коллеги и ученики из Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.

Спасая судьбы

Будущий начальник главка родился в Кировске. Мама поднимала сына одна. Вениамин Петухов окончил семь классов школы-интерната и шагнул во взрослую жизнь: поступил в профтехучилище, устроился на завод токарем, а затем три года отслужил в погранвойсках КГБ.

Оперативной работе в органах МВД Петухов отдал 35 лет жизни. За эти годы он прошел путь от участкового в родном Кировске (им он стал в 1969-м) до начальника Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Никаких связей и никакой протекции - всего добивался сам. Повидал многое: оперативником ловил убийц, инспектором по делам несовершеннолетних спасал детские судьбы.

- Были случаи, когда приходилось действовать по интуиции, - рассказывает Вениамин Григорьевич. - Однажды в садоводстве было совершено убийство. В два часа ночи выходим на улицу, мороз страшный, пора уезжать, следственная группа закончила работу. Вдруг идут двое парней. Я говорю: «Сейчас мы их берем - и раскрываем убийство». Следователь прокуратуры удивился: «Да люди просто к себе на дачу идут, причем тут они?!» Но прислушался. Мы их остановили, а они оказались свидетелями преступления.

В середине 80-х Петухов два года служил советником от Советского Союза при народной милиции Афганистана. Вел оперативную работу по ликвидации банд подполья. А в конце 90-х возглавил управление милиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Я всегда оцениваю людей с учетом психологических особенностей, - признается Петухов. - Холерики следователями работать никогда не будут - в следствии могут работать только сангвиники и флегматики. А вот для уголовного розыска холерик - это лучший вариант, ведь нужно быть очень энергичным и уметь мгновенно ориентироваться в ситуации.

После работы в милиции Петухов стал судьей Уставного суда Петербурга. Тогда же он окунулся в общественную работу в ветеранских объединениях, суворовских училищах и детдомах.

О таких людях как Вениамин Петухов, говорят «сделал себя сам» - достиг высот исключительно благодаря собственным знаниям и таланту. Фото из личного архива героя публикации.

«С обостренным чувством совести»

В Гуманитарный университет профсоюзов Вениамин Петухов пришел в 1998 году - и не покидает его вот уже четверть века. Новый коллега быстро вошел в число лучших преподавателей кафедры теории права и правоохранительной деятельности, а также всего юридического факультета.

- Нас с Вениамином Григорьевичем сближает общее понимание места и роли морали в обществе: мы оба считаем, что профессионал, забывающий о нравственности, становится опасным для общества, - говорит ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий. - Поэтому в нашем университете стоит задача воспитать образованного человека с обостренным чувством совести.

- Выпускник юридического факультета должен быть юристом-профес- сионалом и высокодуховным человеком, - вторит коллеге юбиляр. - Важный фактор - уровень образования: работая с людьми, нужно быть самому очень высоконравственным и грамотным. Ведь можно случайно сломать жизнь человеку и его семье.

Сегодня профессор Петухов - активный участник научных форумов страны, автор сотни научных и учебно-методических публикаций. В сфере его научных интересов - методы борьбы с организованной преступностью, совершенствование оперативно-разыскной работы, криминология, теория права.

Генеральский тыл - крепкая семья. У Вениамина Григорьевича три дочери (все пошли по его стопам), внуки, правнуки. Несмотря на годы, Петухов водит автомобиль и частенько ездит на дачу под родным Кировском, где собирается вся его дружная семья.

- Не жалеете о выборе такой напряженной и опасной профессии?

- Ни капли! Я прожил хоть и сложную, но интересную, насыщенную жизнь.

Студенты видят в педагоге уникального специалиста - этот человек многое повидал и точно знает, о чем говорит. Фото из личного архива героя публикации.

СПРАВКА

Вениамин Григорьевич ПЕТУХОВ родился 3 октября 1946 года в Кировске Ленинградской области. Генерал-лейтенант милиции в запасе. Заслуженный юрист России. Действительный государственный советник Санкт-Петербурга 2-го класса. Профессор, кандидат юридических наук. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отличную службу по охране общественного порядка», «За безупречную службу» (3-й, 2-й и 1-й степени), «Ветеран труда», нагрудными знаками «За отличную службу в МВД», «Почетный сотрудник МВД» и «За отличие в службе» (1-й степени), а также орденом Республики Афганистан «За храбрость» и медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».

ДОСЛОВНО

«На Вениамина Петухова с восхищением смотрят студенты, к нему тянутся коллеги. Он профессионал с большой буквы. Его всегда интересно слушать, причем слушателей он словно заражает своей энергетикой и увлеченностью. Каждому слову Вениамина Григорьевича не просто внемлешь - ему веришь, ведь он прошел колоссальный путь и на собственном опыте знает, о чем говорит. Петухов мотивирует учеников на овладение профессией, а других педагогов - на профессиональное общение. Это надежный человек с высочайшей репутацией».

(Лариса Пасешникова, первый проректор, куратор юридического факультета СПбГУП.)

«Вениамина Григорьевича знаю больше 20 лет: сначала был его сослуживцем, а последние 10 лет возглавляю кафедру, где он преподает. Это высокопорядочная, высокоэрудированная, дисциплинированная, героическая личность. Несмотря на обширный опыт и звания, он абсолютно не чванлив, прост в обращении со студентами и коллегами. Это человек со знаком качества».

(Зураб Каландаришвили, заведующий кафедрой теории права и правоохранительной деятельности СПбГУП.)

КОММЕНТАРИИ УЧЕНИКОВ

Вячеслав Золотухин, выпускник магистратуры СПбГУП 2018 года:

- Глядя на Вениамина Григорьевича, сразу понимаешь: он ратует за свое дело, понимает - и как профессионал, и как человек, - ради чего он столько лет отдал службе и продолжает работать. Интересно, что к студентам он скорее лоялен. Он пытается именно донести знания, а не вбить их в головы. Когда я писал магистерскую работу под его руководством, между нами был научный диалог. Именно он вдохновил меня идти в аспирантуру.

Алексей Цветков, выпускник магистратуры 2019 года и преподаватель СПбГУП:

- Я в прошлом милиционер, много лет служил под началом Петухова, прежде чем стать его студентом. Это специалист высочайшего уровня. Его главные черты - настойчивость и умение донести свою мысль до ученика. Еще в милиции он разработал собственные методики, которые внедрили в практику. Нам всем остается, глядя на него, только равняться и расти.

Эдуард Колинько, выпускник магистратуры СПбГУП 2019 года:

- Знаю Вениамина Григорьевича как ответственного офицера, человека с твердыми моральными принципами, серьезного общественного деятеля, грамотного специалиста и талантливого педагога, способного доходчиво объяснить студентам самую сложную информацию. Эта личность достойна глубочайшего уважения.