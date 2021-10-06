Педагоги едут в Ленобласть по программе «Земский учитель»

Преподаватель со стажем Елена Борисенко перебралась в Бегуницы из Брянска. Источник: Бегуницкая общеобразовательная школа

Второй год подряд Ленинградская область успешно участвует в федеральной программе «Земский учитель». В этом году при поддержке федеральных и региональных властей штат ленинградских школ пополнили четыре педагога.

- В 2021 году количество квот на участие в программе «Земский учитель» увеличено с трех до четырех, - отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. - Из них две квоты частично финансируются из федерального бюджета, а оставшиеся две - полностью из регионального.

Учителей искали четыре общеобразовательных учреждения: бегуницкая школа (Волосово), котельская школа (Кингисепп), будогощская школа (Кириши) и старопольская школа (Сланцы).

- Принять педагога по заявке может каждый район Ленобласти, но важно, чтобы на месте могли обеспечить конкретного учителя подходящим жильем и другими благоприятными условиями, - добавляет Николай Емельянов.

Впрочем, сами кандидаты тоже должны были пройти отбор. Учителям, словно школьникам, выставляют баллы - за достижения, за положительные характеристики, за профессионализм.

- На место в нашей школе претендовали шесть учителей из разных регионов России: Алтай, Кемерово, Сахалин... Но у победителя был солидный отрыв от других претендентов из-за побед прежних учеников в олимпиадах, - поясняет директор бегуницкой общеобразовательной школы Галина Бугорская.

Речь идет о преподавателе математики Елене Борисенко. Педагог с 20-летним стажем перебралась в Бегуницы из Брянской области, после того как ее школу расформировали. О программе «Земский учитель» услышала случайно - и сразу подала документы. Теперь, после переезда, Елена Викторовна признается: останется в Бегуницах навсегда!

В школе к «земской учительнице» тоже привыкли, хотя прошел всего месяц с начала учебного года. И неудивительно, ведь кредо педагога «Все должно быть просто и интересно». Ребята признаются: математика и правда стала увлекательнее.

Преподавательский десант высадился и в будогощской средней общеобразовательной школе имени Героя Советского союза М. П. Галкина: туда из Челябинской области перебралась учительница английского языка Лилия Сабитова. Педагог из Алтайского края Татьяна Сергеева теперь ведет математику в котельской средней общеобразовательной школе. А старопольская школа гостеприимно приняла преподавательницу русского языка и литературы Ларису Горбачеву из Иркутска.

В следующем году ленинградские школы продолжат участвовать в программе «Земский учитель». Задача - привлечь в регион лучших педагогов страны.

СПРАВКА «КП»

Федеральная программа «Земский учитель» направлена на то, чтобы привлечь учителей в школы сел, поселков и малых городов из других регионов России. Такие учебные заведения традиционно страдают из-за дефицита педагогических кадров. Чтобы мотивировать преподавателей переехать из мегаполиса в поселок, им выделяют единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Эти средства изыскивают из федерального и регионального бюджетов. А в радушной Ленобласти пошли дальше: помимо выплаты педагога обеспечивают служебным жильем.

КОНКРЕТНО

В 2021 году по программе «Земский учитель» подали 51 заявку из 31 региона России.

Губернатор Александр Дрозденко. Фото: Олег ЗОЛОТО

ДОСЛОВНО

«В детстве я много мотался по стране, пять раз менял школы. Когда учился в Разметелево Всеволожского района, пришла новая учительница по математике. После занятий весь класс добровольно оставался после уроков - и она читала нам вслух классическую литературу. Слушали, затаив дыхание... Именно от учителей зависит старт жизни детей. Порой они вкладывают в ребенка даже больше, чем родители».

(Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области.)