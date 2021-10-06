Кино для слепых и КВН для маломобильных: Новаторские культурные проекты родом из Ленобласти

В Кингисеппе придумали, как сделать фильмы и книги доступными для каждого. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Культура, искусство, креативные индустрии. Полторы тысячи проектов со всей России получат финансовую поддержку на федеральном уровне - они стали победителями первого конкурса президентских грантов. Всего же на конкурс подали 12,5 тысячи заявок. При этом впервые заявки на грант, помимо некоммерческих организаций, могли направить коммерческие и муниципальные, а также индивидуальные предприниматели.

- Эксперты обращали внимание не только на творческую задумку как таковую, но и на детализацию и обоснование бюджета, проработанность проекта, - пояснил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Борьба была напряженной, ведь каждый регион представил действительно интересные проекты. В число победителей вошли 12 проектов из Ленинградской области.

- Наш регион богат на интересные идеи, - говорит председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти Екатерина Путронен. - Среди участников было много некоммерческих организаций - советую им не опускать руки, а подавать заявки на грант губернатора Ленинградской области.

Проекты реализуют за 18 месяцев, это условие конкурса. Рассказываем о самых интересных из них.

КВН ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Проект на стыке культуры и социальной поддержки людей с ограниченными возможностями - школа КВН для инвалидов. В Ленобласти движение КВН среди инвалидов развивают при поддержке губернатора уже шесть лет. Здесь зарегистрирована АНО «Своя лига», которая и подала заявку на грант.

- Для многих инвалидов КВН - не только хобби, но и образ жизни, - говорят в организации. - Ребята становятся друзьями, общаются в социальных сетях, ездят друг к другу в гости, создают семьи… В нашей лиге есть место и детям-инвалидам, и молодежи, и старшему поколению.

КВН - это своего рода терапия. Мозговые штурмы, когда надо придумывать шутки, ускоряют процесс мышления и улучшает концентрацию внимания. Участники школы получают бесценные навыки грамотно формулировать мысли, генерировать идеи, работать в команде.

В рамках гранта КВНщики планируют провести игры в пяти федеральных округах России, организовать онлайн-школу КВН, а зимой отправить лучшую команду на международный фестиваль «КиВиН» в Сочи.

Онлайн-проект по поддержке детского литературного таланта - идея писательницы Екатерины Барбаняги. Фото: Артем КИЛЬКИН

ШКОЛА ДЛЯ ЮНЫХ ЛИТЕРАТОРОВ

Онлайн-проект по поддержке детского литературного таланта организовала поэтесса, прозаик Екатерина Барбаняга. В проекте будут участвовать ребята со всей России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, - здесь возможностей все же побольше.

Суть проекта - в бесплатной образовательной программе для ребят, которые прошли конкурсный отбор - 10 учеников в возрасте 10-14 лет и 10 учеников в возрасте 15-18 лет по направлениям «Проза» и «Поэзия». Их ждут лекции и индивидуальные занятия.

- Сегодня проект является единственным бесплатным образовательным онлайн-пространством с программой по направлению «литературное творчество», - подчеркивает Барбаняга.

«СВЕТ VS ЦИФРА»

Так называется фотоконкурс, который организует АНО «Николаевский проспект» при поддержке миссионерского отдела Тихвинской епархии и Волховского городского Дворца культуры. Проект планируют развивать на территории Ленобласти, но при желании к конкурсу может присоединиться любой желающий.

Организаторы хотят объединить мастеров классической фотографии и любителей снимков на смартфон - протянуть нить между поколениями отцов и детей. Номинации четыре: «Жизнь», «Смерть», «Любовь» и «Вечность». И две группы участников: одни снимают на пленку или профессиональные цифровые аппараты с минимальной обработкой снимков, другие - на мыльницы и смартфоны с неограниченным использованием фоторедакторов.

В дополнение к конкурсу проведут ряд мастер-классов от известных фотографов, а также организуют итоговую выставку в Волхове.

«ПРОЗРЕНИЕ: НАВСТРЕЧУ КИНО»

В рамках этого проекта Кингисеппская центральная районная библиотека планирует позаботиться об инвалидах по зрению.

- С 2009 года у нас работает передвижной пункт обслуживания инвалидов по зрению, - рассказывают в библиотеке. - Мы предоставляем им «говорящие книги» из передвижного фонда Санкт-Петербургской библиотеки для слепых и слабовидящих. Но этого недостаточно. Читатели в основном пожилые и малоимущие люди, у которых нет современного прослушивающего устройства.

В рамках гранта планируют скорректировать работу так, чтобы получилось проводить больше киносеансов с тифлокомментариями и субтитрами в самой библиотеке. А если нужно - предоставить инвалидам тифлоплеер и специально оборудованные компьютерные места.

- Имея пилотный комплект фильмов, аудиокниг и оборудования, мы сможем активно вовлечь инвалидов по зрению в мероприятия, создать для них безбарьерную среду чтения, расширить им доступ к информации, - резюмируют авторы инициативы.

Фотоконкурс протянет нить между поколениями отцов и детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«МАЛЬЧИК У ХРИСТА НА ЕЛКЕ»

Так называется небольшой рождественский рассказ Федора Достоевского. По незамысловатому, но трогательному сюжету худрук детского «Нового Театра Танца» Юрий Андреев планирует поставить балетно-драматический спектакль.

- Я давно искал историю, неизвестную в балетном мире, сильное и эмоциональное произведение, - рассказывает Андреев. - Возможно, творение Достоевского не вписывается в общепринятый формат детских спектаклей, но уверен, постановка оставит тепло в сердце каждого.

Проникнуться нелегкой судьбой главного героя зрителям помогут произведения Баха, Рахманинова и Чайковского. Спектакль будут показывать на площадках Петербурга и Ленобласти.

«ДЕТИ БЕРЕЗЫ»

Это один из проектов, который направлен на сохранение национальных культурных традиций малой родины. Реализовывать его будут в селе Алеховщина Лодейнопольского района.

- Издревле «детьми березы» называли себя ояты - люди, живущие по берегам реки Оять, - рассказывают авторы инициативы. - Это были русские и вепсы, почитающие лес и деревья, которые давали им пищу и кров. И, как береза выросла, взяв самое необходимое из родной земли, так и культура и традиции, говор и ремесла этой местности смешивались и превращались в культурный код народа Приоятья.

Традиции малой родины члены команды проекта - участники любительского краеведческого объединения «Общественный музей деревни Тервеничи» - хотят передать детям. Авторы инициативы надеются, что так они возродят преемственность поколений.

А ЧТО ЕЩЕ?

- Мультимедийная историко-образовательная программа «Историческая память: Северная война». Цель - создать интерактивную карту мест в Ленобласти, связанных с событиями войны между Россией и Швецией.

- VR-балет на Бабигонских высотах. Постановка балета «Наяда и рыбак». Средства компьютерной графики помогут совместить современный танец и оставшиеся только на гравюрах исторические постройки и сохранившиеся виды Санкт-Петербурга с высоты около дворца Бельведер.

- «Движение к традиции». Создание практического руководства по народным традициям семейного уклада, материнства и детства. В интерактивной книге расскажут об этнографии беременности, родов и крещения ребенка, материнском фольклоре и этнопедагогике.