Зеленая, уютная, твоя: Новые общественные пространства изменили облик Ленобласти

Пустыри, облюбованные детворой и взрослыми, превращают в произведение искусства. Фото: Центр компетенций по развитию городской среды Ленобласти

Жить в месте, где тебя окружают лишь серые бетонные коробки, скучно и неприятно. Жителю небольшого городка или поселка хочется не только проводить время в квартире или во дворе своего дома, но и видеть благоустроенные улицы, гулять по паркам и любоваться окружающей красотой. Увы, приветливые общественные пространства в России скорее исключение.

Однако в Ленинградской области вопрос дефицита уюта на улицах уже решают. В регионе давно действует нацпроект «Формирование комфортной городской среды», работы распланированы на годы вперед. Рассказываем о самых ярких проектах, воплотить которые обещают до конца 2023 года.

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ В РОМАНОВКЕ

Поселок Романовка - небольшой административный центр во Всеволожском районе Ленобласти с населением около семи тысяч человек. Здесь есть острая необходимость в общественных пространствах на нелицеприятных пустырях.

Проект рассчитан на два года. До 2023-го в Романовке появятся, как их называют создатели проекта, точки притяжения. Если по-простому, то задачей архитекторов было построить и облагородить парк для жителей поселка.

Пол-Романовки фактически превратят в парк. Фото: Центр компетенций по развитию городской среды Ленобласти

Зеленую зону, состоящую из четырех тематических зон, уже облагородили. Парк станет частью системы развития общественных пространств поселка вдоль Дороги жизни. Помимо парка, эта система включит площадь перед Домом культуры.

- Входная зона парка граничит с площадкой для тихого отдыха, вдоль основного транзита появилась новая детская площадка с оборудованием из натурального дерева. Завершается сквер зоной с тренажерами под навесами от дождя, они предназначены для пожилой аудитории, - рассказали в Центре компетенций по развитию городской среды Ленобласти.

Все элементы выполнили в едином стиле, чтобы прослеживалась единая концепция. Парк уже дополнительно озеленили: посадили сказочные ели, которые будут украшать его зимой, а также высадили барбарис. Но впереди еще много работы, преобразование площади у ДК только начинается.

«ПТИЧЬЯ ПЛОЩАДЬ» В ЛЕБЯЖЕМ

Поселок с поэтичным названием Лебяжье располагается на берегу Финского залива. В свое время в этом приморском поселении жил знаменитый русский писатель Салтыков-Щедрин, о чем напоминает памятник. Поскольку поселок растянулся вдоль трассы, на маленьком пустыре часто останавливаются путники, чтобы передохнуть. Еще до недавнего времени привлекательным здесь был только пейзаж, но сейчас место превратилось в уютный европейский дворик.

На площади расставили арт-объекты в виде гигантских скворечников. Фото: Центр компетенций по развитию городской среды Ленобласти

«Птичья площадь», как назвали общественное пространство авторы проекта, включает в себя детскую площадку с песочницами и качелями, зону активного отдыха, дорожки для роликов. Площадь украшают арт-объекты - птичьи домики. Центральная зона для мероприятий круглая, хорошо освещенная, с качелями и гамаками, с разноцветными навесами от ветра и дождя.

- На Новый год в центре будет установлена елка. Площадь дополняет уютный сквер с навесами и прогулочными дорожками, все это реализовали весной 2021 года. Этот проект станет ключевой точкой притяжения и опорой для развития системы всех общественных пространств поселка, - прокомментировали в Центре компетенций.

ЛЮБИМАЯ ГОРКА В КИРИШАХ

В приоритете программы «Формирование комфортной городской среды» - создание условий для жителей поселков и сел. Прежде чем приступать к разработке проекта, у посельчан спрашивают, что именно они хотят видеть у себя под боком. Так, например, было в городе Киришах.

Между улицей Энергетики и Школьным переулком малыши облюбовали пустырь. Зимой родители заливали там горку, а в теплые дни там проводил время, прогуливаясь, каждый второй горожанин. Когда администрация Ленобласти спросила у народа, что бы хотелось облагородить в рамках региональной программы, те указали на любимое горожанами место.

Сказано - сделано. Сейчас холм огородили от проезжей части, посадили на нем деревья, построили пешеходные дорожки. Летом тут зеленеет газон и шумят новые детские площадки, а зимой работает все та же ледяная горка, только не стихийная, а благоустроенная и современная.

РАЙ ДЛЯ ПИРАТА В ПАВЛОВО

В поселке городского типа Павлово этим летом появился настоящий рай для юного пирата. Обновили пространство на Советской улице, 9.

Что здесь было раньше? Почти ничего. На пустыре стояли старые горки и скамейки. Освещения почти не было. Но при этом у территории был отличный потенциал - она востребована жителями, находится на берегу Невы, а по периметру ее окружают деревья.

Дорожка-река «течет» к детскому «Кораблю исследователя». Фото: Центр компетенций по развитию городской среды Ленобласти

Что появилось? Тут установили новые уличные тренажеры, детскую игровую площадку, скамейки. Вроде бы мелочь, но место преобразилось и словно ожило. Архитектор предложил установить пандус и новые лестницы для более комфортного спуска со стороны жилого квартала. И, конечно, теперь здесь много света - находиться на площадке удобно не только днем, но и вечером.

Изюминку проекту подарило расположение поселка на берегу Невы. Через всю площадку протянули тротуар в виде голубой реки, ведущей к главному объекту - детскому комплексу «Корабль исследователя».

СКАНДИНАВИЯ В ПИКАЛЕВО

Второй год в Пикалево продолжают обустраивать общественное пространство в центре города. Его выдержат в скандинавском стиле - предпочтение отдадут уличной мебели и украшениям из дерева. В данный момент сдана вторая очередь объекта, в ноябре 2020 года на площади Комсомола, у загса, установили «Скамьи-кольца» и стенды исторического маршрута с главными датами и событиями города.

Для зеленых зон выбрали мебель и украшения из дерева. Фото: Центр компетенций по развитию городской среды Ленобласти

В этом году вдоль дома 27 по Советской улице появились городские качели, шахматные столы, меловые доски, точки буккроссинга (обмена книг) и лавочки для отдыха. Даже в разгар рабочего дня здесь полно людей: кто-то читает книгу, кто-то начал шахматную партию, а кто-то ждет ребенка из музыкальной школы, сидя в тени навеса.

Оба участка сходятся к Дворцу культуры, словно солнечные лучи.