Куда сходить в Ленобласти 6-12 октября 2021 года: Картошка-гигант и осьминоги из войлока

Состязание среди «картофелеводов» пройдет в Кобринском. Фото: Рамиль ГАЛИ

ФЕСТИВАЛИ

КИНО «ПОД ПОКРОВОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ»

Профессиональное и любительское кино представят зрителям на Международном Тихвинском кинофестивале «Под покровом Божией Матери «Тихвинская». В этом году мероприятие пройдет уже второй раз и будет приурочено к 800-летию святого благоверного князя Александра Невского. Организаторы соберут короткометражные фильмы, которые расскажут об истории, традициях, святых местах и культуре Ленинградской области и России.

Кинофест на святой земле посвятят 800-летию Александра Невского. Фото: Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь

Фестиваль стартует 12 октября. В этот день состоится творческий вечер народного артиста России Дмитрия Певцова - исполнителя главной роли в легендарном фильме «Бандитский Петербург». Также гостей фестиваля ждет выступление Государственного симфонического оркестра Ленинградской области под руководством дирижера Михаила Голикова. На сцену выйдет и архиерейский хор Тихвинской епархии со своим регентом Дмитрием Жуйковым.

12 октября в Тихвине выступит звезда «Бандитского Петербурга» Дмитрий Певцов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Закрытие фестиваля состоится 14 октября. На него приедет специальный гость - заслуженный артист России Владимир Конкин, известный по фильмам «Место встречи изменить нельзя» и «Как закалялась сталь». Также на сцене выступит государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица» и пройдет награждение участников фестиваля.

Когда: 12-14 октября.

Где: Тихвин, Дворец культуры имени Римского-Корсакова, улица Карла Маркса, 30.

Начало: 18.00.

Вход бесплатный.

«ВЕНОК СЛАВЫ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»

В 2021 году Петербург и Ленинградская область отмечают 800-летие великого русского полководца князя Александра Невского. Туристский фестиваль «Венок славы Александра Невского» станет одним из масштабных событий, приуроченных к этой дате.

Сам фестиваль будет проходить с 8 по 10 октября в Волховском районе Ленобласти. Его торжественное открытие состоится 9 октября в Старой Ладоге. Гостей ждут показ фрагментов кинокартины Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» под открытым небом, колокольный звон, парад маломерных парусников, а также выступление творческих коллективов, солистов симфонического оркестра и вокально-танцевальных коллективов. Хедлайнерами фестиваля станут российская этно-поп-исполнительница Варвара и группа «Братья Грим». День открытия завершится ярким фейерверком на реке Волхове.

Хедлайнер мероприятия в Старой Ладоге - группа «Братья Грим». Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В другие дни фестиваля для посетителей готовят познавательные лектории, театрализованное дефиле, реконструкции событий из жизни Александра Невского, пешие воинские состязания, конный рыцарский турнир, художественную выставку, мастер-классы. Для маленьких гостей организуют детскую площадку с аттракционами и аниматорами.

Когда: 8-10 октября.

Где: Волхов, Дом культуры, площадь Ленина, 1; село Старая Ладога, Староладожская крепость, Волховский проспект, 19.

Вход бесплатный.

ПРАЗДНИКИ

«КАРТОФЕЛЬНЫЙ РАЗГУЛЯЙ»

Осень - пора урожаев. Самое время делиться достижениями прошедшего лета: мериться количеством закрученных банок с соленьями, мешками сушеных грибов и, конечно, количеством выкопанного картофеля. В честь этого корнеплода в городе Суйда - картофельной столице России - решили устроить целый праздник.

В программе мероприятия театрализованные представления, выступление творческих коллективов, конкурс поделок из картофеля, конкурс на лучшее блюдо из картофеля и, конечно, конкурс на самую большую картошку. Время порыться в погребах и найти своего гиганта!

Когда: 9 октября.

Где: Суйдинский район, поселок Кобринское, Центральная улица, 2А.

Начало: 13.00.

Вход бесплатный.

ВЫСТАВКИ

«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»

Гостей крепости «Корела» ждет выставка работ из войлока. Мастера Петербурга, Москвы и Владивостока представят свои картины, фигурки и предметы домашней утвари. В экспозиции можно будет увидеть скульптуры, игрушки и аксессуары из необычного мягкого материала. Выставка докажет, что войлок - это не просто валенки, а целое поле для фантазий и идей!

Войлок - это не только валенки! Фото: Евгения ГУСЕВА

Кстати, тематика выставки - морская глубина и ее обитатели, поэтому гостей удивят войлочными рыбами, медузами, осьминогами и морскими звездами.

Когда: по 30 октября.

Где: Приозерск, музей-крепость «Корела», Приозерское шоссе, 3.

Режим работы: с 10.00 до 17.30.

Цена билетов: 50 рублей.