Куда сходить в Ленобласти 6-12 октября 2021 года: Картошка-гигант и осьминоги из войлока

Состязание среди «картофелеводов» пройдет в Кобринском.
Фото: Рамиль ГАЛИ
ФЕСТИВАЛИ
КИНО «ПОД ПОКРОВОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ»
Профессиональное и любительское кино представят зрителям на Международном Тихвинском кинофестивале «Под покровом Божией Матери «Тихвинская». В этом году мероприятие пройдет уже второй раз и будет приурочено к 800-летию святого благоверного князя Александра Невского. Организаторы соберут короткометражные фильмы, которые расскажут об истории, традициях, святых местах и культуре Ленинградской области и России.
Кинофест на святой земле посвятят 800-летию Александра Невского. Фото: Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь
Фестиваль стартует 12 октября. В этот день состоится творческий вечер народного артиста России Дмитрия Певцова - исполнителя главной роли в легендарном фильме «Бандитский Петербург». Также гостей фестиваля ждет выступление Государственного симфонического оркестра Ленинградской области под руководством дирижера Михаила Голикова. На сцену выйдет и архиерейский хор Тихвинской епархии со своим регентом Дмитрием Жуйковым.
12 октября в Тихвине выступит звезда «Бандитского Петербурга» Дмитрий Певцов.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Закрытие фестиваля состоится 14 октября. На него приедет специальный гость - заслуженный артист России Владимир Конкин, известный по фильмам «Место встречи изменить нельзя» и «Как закалялась сталь». Также на сцене выступит государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица» и пройдет награждение участников фестиваля.
Когда: 12-14 октября.
Где: Тихвин, Дворец культуры имени Римского-Корсакова, улица Карла Маркса, 30.
Начало: 18.00.
Вход бесплатный.
«ВЕНОК СЛАВЫ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»
В 2021 году Петербург и Ленинградская область отмечают 800-летие великого русского полководца князя Александра Невского. Туристский фестиваль «Венок славы Александра Невского» станет одним из масштабных событий, приуроченных к этой дате.
Сам фестиваль будет проходить с 8 по 10 октября в Волховском районе Ленобласти. Его торжественное открытие состоится 9 октября в Старой Ладоге. Гостей ждут показ фрагментов кинокартины Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» под открытым небом, колокольный звон, парад маломерных парусников, а также выступление творческих коллективов, солистов симфонического оркестра и вокально-танцевальных коллективов. Хедлайнерами фестиваля станут российская этно-поп-исполнительница Варвара и группа «Братья Грим». День открытия завершится ярким фейерверком на реке Волхове.
Хедлайнер мероприятия в Старой Ладоге - группа «Братья Грим».
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В другие дни фестиваля для посетителей готовят познавательные лектории, театрализованное дефиле, реконструкции событий из жизни Александра Невского, пешие воинские состязания, конный рыцарский турнир, художественную выставку, мастер-классы. Для маленьких гостей организуют детскую площадку с аттракционами и аниматорами.
Когда: 8-10 октября.
Где: Волхов, Дом культуры, площадь Ленина, 1; село Старая Ладога, Староладожская крепость, Волховский проспект, 19.
Вход бесплатный.
ПРАЗДНИКИ
«КАРТОФЕЛЬНЫЙ РАЗГУЛЯЙ»
Осень - пора урожаев. Самое время делиться достижениями прошедшего лета: мериться количеством закрученных банок с соленьями, мешками сушеных грибов и, конечно, количеством выкопанного картофеля. В честь этого корнеплода в городе Суйда - картофельной столице России - решили устроить целый праздник.
В программе мероприятия театрализованные представления, выступление творческих коллективов, конкурс поделок из картофеля, конкурс на лучшее блюдо из картофеля и, конечно, конкурс на самую большую картошку. Время порыться в погребах и найти своего гиганта!
Когда: 9 октября.
Где: Суйдинский район, поселок Кобринское, Центральная улица, 2А.
Начало: 13.00.
Вход бесплатный.
ВЫСТАВКИ
«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
Гостей крепости «Корела» ждет выставка работ из войлока. Мастера Петербурга, Москвы и Владивостока представят свои картины, фигурки и предметы домашней утвари. В экспозиции можно будет увидеть скульптуры, игрушки и аксессуары из необычного мягкого материала. Выставка докажет, что войлок - это не просто валенки, а целое поле для фантазий и идей!
Войлок - это не только валенки!
Фото: Евгения ГУСЕВА
Кстати, тематика выставки - морская глубина и ее обитатели, поэтому гостей удивят войлочными рыбами, медузами, осьминогами и морскими звездами.
Когда: по 30 октября.
Где: Приозерск, музей-крепость «Корела», Приозерское шоссе, 3.
Режим работы: с 10.00 до 17.30.
Цена билетов: 50 рублей.