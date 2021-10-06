Область готовится принять «Формулу-1»

Первый российский этап «Формулы-1» пройдет на «Игоре Драйв» в 2023 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подготовка к проведению российского этапа чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» идет полным ходом. По инициативе губернатора Ленобласти Александра Дрозденко и при поддержке президента Владимира Путина, гран-при России «пропишут» в 47-м регионе.

Для гонок переоборудуют автодром «Игора Драйв» в Приозерском районе. Сейчас трассу приводят к стандартам гоночных соревнований. С проверкой автодром посетил исполняющий обязанности зампреда правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

- Видно, что объект находится в высокой стадии готовности: на большинстве участков уложено специальное асфальтобетонное покрытие, приступают к установке инженерных коммуникаций. В главном здании к размещению журналистов и гостей готовы большой пресс-рум для 150 человек и помещения для комфортного просмотра гонок, - отметил Евгений Барановский.

Первый российский этап «Формулы-1» пройдет на «Игоре Драйв» в 2023 году. Вообще гонки проводятся с 2014 года, и сегодня этапы принимает автодром в Олимпийском парке в Сочи. Гран-при России станет проходить под Приозерском минимум до 2025 года - пока контракт заключили на такой срок.

В дополнение к реконструкции автодрома в Ленобласти усилят транспортную инфраструктуру, чтобы добраться до «Игоры Драйв» было удобно и быстро. Упор сделают на развитие железнодорожной инфраструктуры. Об этом Ленобласть условилась с федеральными властями и РЖД.