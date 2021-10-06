«Дальше терпеть нельзя!»: Как жить Петербуржцам после закрытия Биржевого моста

Переправа будет закрыта для автомобилистов целый год, Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург останется без Биржевого моста с 9 октября. Это вынужденная мера, ведь переправу через Малую Неву уже не ремонтировали с 1960 года и вот теперь время пришло. Больше всего «пострадают» жители Василеостровского и Петроградского районов, а также те, кто ездит в центр города по делам. Потерпеть придется всего лишь год, пустить транспорт обратно обещают 30 ноября 2022 года. Сам ремонт закончится весной 2023 года.

Рассказываем, что ждет Петербург за это время, какие прогнозы дают специалисты.

РАБОТАТЬ БУДУТ ДАЖЕ НОЧЬЮ

Состояние Биржевого моста в Петербурге эксперты оценивают как критическое, а разводные механизмы уже и так работают на пределе своих возможностей. По словам Андрея Кочина, директора «Мостотреста», тянуть время уже небезопасно. Ведь в целом срок службы моста 40-50 лет, но благодаря уходу и своевременному ремонту удалось продлить жизнь на целых десять лет.

- За десять лет мы неоднократно исправляли провалы по плите проезжей части, которые проходили в основном по первой полосе. Она самая загруженная и там ходят троллейбусы. Тогда нам приходилось перекрывать частично движение, но сейчас трещина пошла по всей плите на проезжей части. Вероятность провалов начинает увеличиваться с каждым годом, - сказал Кочин. - В процессе работ планируется заменить весь железобетон на мостовом пролете, восстановить геометрию разводного пролета. Еще случилась деформация моста, из-за которой перекос пролетного строения, портится подъемный механизм. В какой-то момент мы можем остаться с разведенным мостом.

Реконструкция важной артерии города будет быстрой, как укус комара. Специалисты говорят, что такие масштабы строительства подразумевают закрытие переправы минимум на три года, а в данном случае рабочие справятся в экстремально короткие сроки. Подрядчиком выбрали компанию «Возрождение». Чтобы управиться в срок, придется работать даже по ночам.

- Нам поставлена задача не из легких. Нам придется единовременно работать на всем протяжении моста и будут работать ночью. Но мы предупреждаем жителей, что сделаем так, чтобы никто не почувствовал дискомфорта от шума, - уверяет генеральный директор НП «Группа проектно-строительных компаний» Возрождение» Михаил Клобертанс.

Но несмотря на быстрые темпы работы, избежать транспортного коллапса все-таки не получится. Может быть выходные 9 и 10 октября пробки минуют Северную столицу, а вот уже в понедельник петербуржцы, которые поедут на работу, хлебнут горя. Власти просят успокоиться, привыкнуть к новому маршруту автомобилисты смогут за полторы недели.

- Так бывает всегда, когда транспорт перенаправляют на другие артерии города. Ожидаем, что «прикатка» займет полторы недели и люди привыкнут. А через три недели мы полностью стабилизируем трафик, - сказал генеральный директор центра транспортного планирования Петербурга Рубен Тертерян.

Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрей Левакин уверяет, что власти приняли все меры, чтобы уменьшить неудобства для горожан.

- Схема времени закрытия моста рассчитана с учетом трафика в городе и навигации. У нас задача выполнить работы именно в этот период, поскольку навигация закрыта. И мы используем еще летний период, когда трафик не такой интенсивный. Если бы мы начале в мае этого года, то получили бы два пика по загрузке дорожной сети, - сказал он.

ВЫХОД ЕСТЬ ЧЕРЕЗ ЗСД

Весь следующий год петербуржцы будут тратить на дорогу в часы пик на 20 минут больше обычного, а в часы с меньшим трафиком - около 15 минут. Для тех, кто ездил через Биржевой мост подготовили специальные пути объезда.

Спасение для тех, кто не торопится через ЗСД. Более быстрые варианты: по набережной Макаров, Тучков мост и далее по проспекту Добролюбова, а также по Кадетской линии, 8-9-й линии В.О., Ждановской набережной, улице Одоевского и по мосту Бетанкура,

При этом, с 9 октября по 29 сентября 2022 года ограничат движение по Мытнинской набережной у Биржевого моста, набережной Макарова от Биржевого проезда до Тифлисской улицы и по улице Одоевского от Сазоновской улицы до Уральской улицы.

Общественный транспорт тоже поменяет схему движения. Как сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга, автобусы № 10 и 191, а также троллейбус № 7 поедут в объезд, то есть по Университетской набережной, 1-й Кадетской линии В. О. и Тучкову мосту.