Психически больной парень задержан за зверское убийство своих родителей в Выборге

Молодого парня задержали за жестокое убийство родителей в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области произошло зверское убийство. В десятом часу вечера 6 октября 2021 года в полицию по Выборгскому району позвонил 58-летний пенсионер и сообщил, что его 62-летний брат не выходит на связь, а также попросил проверить, в чем может быть причина. На место отправились сотрудники полиции вместе с МЧС. После вскрытия двери квартиры они обнаружили внутри два трупа.

- После вскрытия квартиры в доме 8 по Офицерской улице в Выборге на полу в коридоре были обнаружены трупы 62-летнего брата заявителя, а также его 61-летней супруги, - рассказали в следственном комитете по Ленинградской области.

Тела пенсионеров были изрезаны и исколоты острым предметом. После полиция обнаружит три ножа и ножницы, которыми, предположительно, и была убита семейная пара.

По подозрению в убийстве пенсионеров был задержан из 24-летний сын. Его поймали 7 октября на Ленинградском проспекте.

Парень оказался психически болен. Еще в 2017 году в отношении него были применены принудительные меры медицинского характера - отправили на лечение на фоне уголовного дела о краже.

На данный момент по факту двойного убийства возбуждено уголовное дело. Причины такого жуткого поступка выясняются.

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