Красочное северное сияние засняли в ночь на 7 октября в Ленобласти

Северное сияние "поймали" в Ленобалсти охотники за Авророй. Фото: Наталья Крапкина / instagram.com/lady_noname

Новый красочный Улов» продемонстрировали петербургские охотники за северным сиянием. В ночь на 7 октября они засняли в Ленинградской области видео Авроры, как еще называют северное или полярное сияние.

- Ясное небо и новолуние всегда означают то, что нужно внимательно наблюдать за параметрами солнечного ветра и быть готовыми к поездке на охоту. Мы собрались в Волоярви и к нам приехало достаточно много людей, в результате чего часть снимков засвечена фарами, а часть - фонариками. Выбирая место для любования звездами избегайте людных мест, паразитный свет фонариков может испортить ваши лучшие кадры, - рассказывают авторы видео из паблика «Астро фото болото»

По словам охотников за Авророй, «пойманное» ими сияние было достаточно высоким, но не слишком динамичным: «иногда пробегали "лучики" и "столбики", так же появилось несколько лентообразных форм».

Невооруженным глазом был заметен лишь небольшой туман, но фототехника гораздо чувствительнее и аппаратурой удалось заснять даже легкое проявления северного сияния.

Таймлапс - ускоренное воспроизведение длительной съемки - охотники за сиянием опубликовали в соцсетях и на своем канале в YouTUBE.

Но основная охота за Авророй еще впереди. Наступает зима, когда сияния становятся более частыми и яркими.

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