Суд Петербурга отправил в психбольницу мужчину, убившего человека у гостиницы «Пулковская» и задушившего сокамерника в «Крестах»

Жертвой нападения у "Пулковской" стал 41-летний мужчина. Фото: Предоставлено "КП-Петербург".

Московский районный суд Петербурга освободил от уголовное ответственности 46-летнего мужчину, которого обвиняли в убийстве и попытке убийства сына и отца у гостиницы «Пулковская» в апреле 2021 года, а также сокамерника в следственном изоляторе «Кресты» в сентябре.

- Суд освободил обвиняемого от уголовной ответственности, применив к нему меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что 7 апреля 2021 года у гостиницы «Пулковская» было совершено нападение на 41-летнего петербуржца и его отца. Младший из мужчин получил несколько ножевых ранений и погиб на месте. Старший выжил чудом и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Нападавший с места нападения скрылся на машине, но спустя несколько часов его задержали в Карелии. Оказалось что мужчина уже был судим в 2012 году, но в феврале 2013-го освобожден по решению суда в связи с применением с меры медицинского характера в психиатрическом диспансере. Однако в 2017 году врачебное наблюдение было снято по неизвестным причинам.

После нападения суд арестовал обвиняемого в убийстве и покушении на убийство и поместил его в следственный изолятор «Кресты», где произошла новая трагедия.

- Вечером 19 сентября 2021 года, арестованный, находясь в помещении душевой комнаты указанного изолятора вместе со своим сокамерником 1984 года рождения, задушил последнего полотенцем, - сообщала пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.

При этом убийца от содеянного не отказывался и рассказал, что сокамерник якобы сам просил его задушить, так как был инвалидом и нахождение под арестом было ему невмоготу. По факту преступления СК возбудил новое дело об убийстве.

Сейчас суд освободил психически больного петербуржца от ответственности по первому эпизоду. Вероятно, то же самое автоматически произойдет и со вторым делом.

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