Полиция задержала участников заказного убийства наркодельца в Петербурге спустя 20 лет

Полиция задержала подозреваемых в заказном убийстве наркодельца, произошедшем 20 лет назад в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция раскрыла заказное убийство, произошедшее более 20 лет назад. В ночь на 7 октября 2021 года стражи правопорядка задержали троих соучастников и передали их в руки следственного комитета. Подробности о разборке их 90-х рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 31 января 2000 года во дворе дома 36 корпус 1 по улице Есенина в своем автомобиле ВАЗ-2109 был расстрелян 31-летний уроженец города Сланцы, в криминальных кругах известный по кличке «Боб», - рассказали в полиции.

Тогда же по горячим следам раскрыть дело об убийстве не удалось, однако спустя 20 лет следователи установили детали той криминальной разборки.

Так, Боб входил в группировку, которая занималась оборотом наркотиков. В 1999 году он вышел из тюрьмы и потребовал от соратников свою долю от торговли веществами, которая накопилась за время его заключения. Однако криминальные друзья делиться не захотели.

Один из лидеров группировки по кличке «Вася Пират», которому на тот момент было 36 лет, привлек к делу двух других участников банды 24 и 36 лет. Для осуществления преступления им был передан пистолет, предположительно «Беретта».

Бандиты назначили встречу Бобу, а когда он приехал, его расстреляли прямо в машине, всадив около восьми пуль. За исполнение заказа Вася Пират расплатился автомобилем «Форд Скорпио».

Сейчас расследование продолжается. Вася Пират находится под подпиской о невыезде.