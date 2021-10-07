Малому бизнесу – большие возможности

Банк Уралсиб предлагает корпоративным клиентам щедрые условия. Фото: freepik.com.

Юридические лица заинтересованы в выгодных банковских предложениях, поэтому они так тщательно и внимательно рассматривают каждую услугу от финансовых организаций.

Банк Уралсиб, создавая банковские продукты, ориентируется на своих клиентов и их финансовый комфорт. Новый пакет услуг «Макс» для малого бизнеса – интересное предложение для предпринимателей, которым важны удобство и прозрачность услуги.

В пакет «Макс» ежемесячно входит:

- 50 внешних платежей в онлайн-банке,

- 500 000 рублей – переводы физическим лицам*,

- 500 000 рублей – снятие наличных через кассу**,

- 300 000 рублей – внесение наличных через кассу.

Каждый бизнес-клиент получит бесплатное открытие бизнес-карты с одним месяцем бесплатного обслуживания и кешбэком за покупки 10%.

Пакет «Макс» доступен для тех юридических лиц, которые уже пользуются услугами Банка Уралсиб, и для новых клиентов при открытии счета 01.10.2021 года по 31.01.2022 года включительно.

Банк Уралсиб предоставляет корпоративным клиентам широкий спектр цифровых сервисов и продуктов для бизнеса. Банк продолжает создавать комплексную экосистему для предпринимателей, куда входят финансовые продукты и услуги, нефинансовые сервисы и бесплатное обучение основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16