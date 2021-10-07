«Ростелеком» улучшил качество мобильной связи в порту Санкт-Петербурга

Фото: пресс-служба «Ростелеком».

«Ростелеком» улучшил качество мобильной связи на острове Гладкий Кировского района Санкт-Петербурга (территория Большого порта). Работы проведены по заказу одной из ведущих стивидорных компаний Северо-Западного региона России – АО «Петролеспорт».

Для уверенного покрытия острова Гладкий сотовой связью «Ростелеком» построил на его территории базовую станцию и подключил её к высокоскоростным каналам передачи данных. Высота станции 45 метров, что обеспечивает покрытие сигналом большой площади порта. Технические решения, которые применили при строительстве объекта, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных норм, действующих на территории России.

Теперь сотрудники предприятия, занятые в погрузке и разгрузке коммерческих судов, обеспечены качественной сотовой связью. Высокоскоростной интернет-трафик нужен стивидорам для работы в специальных программах учета груза на мобильных устройствах. Использование цифровых сервисов позволяет более эффективно распределять рабочее время.

Фото: пресс-служба «Ростелеком».

Алексей Ермолин, директор по информационным технологиям Global Ports: «В операциях на терминале одномоментно задействованы сотни производственных мобильных устройств. Конфигурация покрытия сигнала связи меняется в зависимости от распределения контейнеров и других грузов по территории, что осложняет работу сетей Wi-Fi. Запуск новой базовой станции вместе в “Ростелекомом” позволит частично отказаться от использования Wi-Fi, обеспечит расширенное покрытие “Петролеспорта” стабильной связью. Все вместе это ускорит и сделает удобнее учет грузов при обработке судов и автотранспорта, проведении складских операций».

Дмитрий Коноплев, директор департамента по работе с крупными заказчиками МРФ «Северо-Запад» ПАО Ростелеком:

«Прежде чем строить базовую станцию на территории острова Гладкий, технические специалисты “Ростелекома” протестировали сотовую связь. На территории порта оказалось много белых пятен, что затрудняло работу предприятия нашего заказчика. Совместно с GlobalPorts приняли решение нарастить инфраструктуру связи, определили параметры оборудования. И вот работы по строительству вышки успешно завершены. У нашей компании достаточно компетенций в строительстве и обслуживании базовых станций, в том числе для предприятий. Такие работы мы выполняем с 2018 года по всей стране».

Фото: пресс-служба «Ростелеком».

«Петролеспорт» является крупнейшим в России многофункциональным терминальным комплексом, состоящим из контейнерного, автомобильного, ро-ро терминала и терминала навалочных и генеральных грузов. Предприятие расположено в морской акватории Большого порта Санкт-Петербург на островах Гутуевский, Вольный, Гладкий и Дамба Гребенка.

«Петролеспорт» входит в группу GlobalPorts –ведущего оператора контейнерных терминалов на российском рынке по объему мощностей и контейнерному грузообороту.

Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» —структурное подразделение ПАО «Ростелеком», действующее на территории Северо-Западного Федерального округа. На Северо-Западе компания обслуживает более 1,7 млн абонентов ШПД (из них около 800 тысяч в Санкт-Петербурге и Ленинградской области), более 650 тысяч абонентов IPTV (из них свыше 230 тысяч в Санкт-Петербурге и Ленинградской области), также в Санкт-Петербурге компания обслуживает более 1 млн абонентов кабельного ТВ.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим совместно с «Ростелекомом» более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoterScore) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.