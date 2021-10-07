«Нашел себе провинциалку!»: Технолог из Петербурга убил мать-пенсионерку, потому что та не одобряла его выбор жен

Мать Сергея боялась, что невестка отнимет у нее квартиру Фото: СОЦСЕТИ

"Что-то, милок, не умеешь ты себе жен выбирать". 44-летний технолог во всем слушался свою мать. Таково уж воспитание. Да и жил он в квартире с ней, поэтому спрятаться от нотаций родительницы было некуда. Поэтому мать все четыре десятка лет контролировала его жизнь, вплоть до ... выбора жен. Так обычный семейный конфликт обернулся жестоким убийством 73-летней пенсионерки. В мрачном детективе современных Монтекки и Капулетти разбиралась "КП".

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ НЕВЕСТКА

Претенденток на руку и сердце Сергея, по рассказам друзей, было немного. Но технолог все равно старался наладить свою личную жизнь: знакомился, ухаживал, дарил подарки и завоевывал сердца. Но... ни одна из них не удовлетворяла вкус будущей свекрови.

- Он скромный. Видно, что мать его очень сильно опекала всегда, таких называют «маменькиными сынками». Она как будто старалась оградить его от всех остальных женщин, - рассказал «КП-Петербург» друг Сергея Матвей (прем.ред. - имя изменено). - Из-за этого Сережа не пользовался особой популярностью среди женщин, но был женат два раза. С первой женой давно развелся, а со второй вместе до сих пор, у них есть маленькая дочка.

Знакомые предполагают, что во время преступления Сергей мог быть пьян Фото: СОЦСЕТИ

Почему первый брак Сергея распался неизвестно, с друзьями он этим сильно не делился. Возможно, все дело в той самой маме. Но и второй брак, по словам знакомых, тоже трещал по швам. Петербуржец выбрал в жены женщину из «провинции». Это и стало яблоком раздора в семье.

- С нынешней женой они познакомились в Курске. Не помню точно как, то ли через интернет, то ли он был там в командировке, - вспоминает другой знакомый Сергея Петр. - Помню, он очень радовался, когда свадьба состоялась, даже проставлялся на работе.

Но не для всех праздник был радостным. Татьяна, по словам друзей Сергея, провинциальную невестку не оценила сразу. Свекровь боялась, что та «позарится» на ее квартиру...

- Сережа перевез невесту из Курска. Он тогда жил вместе с мамой, туда же привез и будущую жену. Маме это не понравилось, она не одобряла его выбор. Говорила, что эта женщина с ним только ради квартиры. В семье были частые ссоры, - рассказал «КП-Петербург» Петр.

«Провинциальная» невестка не устраивала Татьяну Фото: СОЦСЕТИ

БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ С АЛКОГОЛЕМ

Как известно, двух хозяек в одном доме не бывает, поэтому вскоре пара съехала на отдельную съемную квартиру.

- Они были хорошей парой, я их вместе видел всего пару раз, недавно встретил, когда они гуляли с малышкой, - вспоминает Петр.

Уже через месяц после этой этой прогулки Сергея обвинили в убийстве собственной матери. Женщину нашли на дачи с пробитой головой. По версии следствия, ее ударили газовым баллоном.

- Эту дачу Сережа очень любил. Он там часто бывал, постоянно делал что-то по хозяйству. Даже машину купил, чтобы было удобнее добираться, - отмечает Петр.

Женщину скончалась из-за тупой открытой травмы головы Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сергея задержали примерно через две недели по подозрению в совершении убийства. В настоящее время подозреваемый задержан. Во время допроса он признался, что убил маму из-за неприязни. В ближайшее время ему предъявят обвинение, - сообщили «КП-Петербург» в СКР.

Для друзей и знакомых это стало шоком, потому что вывести мужчину из себя, по их словам, было просто невозможно.

- Он человек неконфликтный, тихий, никакой агрессии от него не было никогда. Такое он мог сделать только будучи пьяным, - удивляется знакомый бывший коллега Сергея Николай.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы Фото: Олег ЗОЛОТО

По версии коллег, у мужчины действительно были проблемы с алкоголем. Какое-то время он был закодирован, даже на корпоративах ни капли в рот не брал.

В случае если вина Сергея будет доказана, эта проблема решится сама собой. По статье об «Убийстве» ему грозит от 6 до 15 лет тюрьмы, где с алкоголем уж точно придется завязать.