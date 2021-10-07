«Пусть попробуют повторить»: В Петербурге прокатились на самом маленьком велосипеде в мире

Велосипед помещается на ладони. Фото: предоставлено героем публикации

Левша подковал блоху, но в современном мире такое уже не так актуально. А вот велосипед собрать размером с ладонь пятимесячного ребенка – это уже тянет на рекорд. Житель Краснодара 66-летний Сергей Дашевский создал самый маленький в мире велосипед. Его размер 8,7 сантиметров. Двухколесная «блоха» хоть и пугающе мала, но при этом может демонстрировать все рабочие характеристики. На ней можно ездить.

Сергей запросто ездит на маленьком велосипеде. Фото: предоставлено героем публикации

Свое творение краснодарец привез в Санкт-Петербург, чтобы прокатиться на нем на глазах у жителей Северной столицы. На маленьком восьмисантиметровом велосипеде он удивлял публику в парке 300-летия. Так Сергей Дашевский отметил свое попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Ни один россиянин еще не бил рекорд в этой категории.

- Я ждал ответа целых два года. Сначала со своим рекордом я попал в Книгу рекордов России, потом подал заявку в Гиннесса. До меня там не было россиян, а рекордным размером было 17 сантиметров. У меня в два раза меньше. Меня уже признали рекордсменом, жду диплом, - утверждает Сергей.

Модель самого маленького велосипеда хоть и маленькая, но выглядит как настоящая. У него есть руль, два колеса, рама, руль и даже седло. Но последняя здесь только для красоты. Главным условием попадания в Книгу рекордов – чтобы на велосипеде можно было ездить. Сергей подтвердил это, проехав на «блохе» 20 метров.

- Я езжу на нем без труда, а вот у других возникают сложности. Даже профессиональный спортсмен не смог оседлать. А же работаю в прокате, предлагаю по пять тысяч рублей тому, кто сумеет, - шутит краснодарский «левша».

Сергей дружит с петербургским изобретателем необычных велосипедов Игорем Баронасом. Фото: предоставлено героем публикации

Сам изобретатель живет в поселке Знаменский, там он и придумывает новые модели. Сергей увлекался веломобилями еще во времена СССР, тогда он стал первым чемпионом этой страны, а затем – чемпионом мира и призером чемпионатов Европы. Когда закончил карьеру, он занялся производством и прокатом необычных моделей велосипедов вроде самого маленького или копии самого первого велосипеда в мире.

- Мой первый собранный велосипед был 50 сантиметров. Я сделал его в 2006 году и ездил на нем постоянно, был в Берлине и в Монако. Потом в 2017 году было 200 лет со дня изобретения велосипеда, и я решил сделать модель в два раза меньше – 24 сантиметра. Собрал и сразу же на нем быстро поехал. Потом меня захлестнуло желание собрать самую маленькую модель, - рассказал Сергей Дашевский.

Изобретателю было мало восьмисантиметрового коня и тот решил уменьшить свой велосипед еще на один сантиметр. Тестовая модель длиной в семь сантиметров уже собрана, но пока что Сергей не может на ней проехать дальше чем на метр. А для нового рекорда, нужно продемонстрировать уверенное катание.

- Мой рекорд уже окончательный, скорее всего. Пусть попробуют его побить кто-нибудь в мире, -снова шутит Дашевский.

Кстати, в Петербурге есть свой изобретатель необычных велосипедов – Игорь Баронас. Мужчины не соперничают, а наоборот дружат. Баронас собирает необычные велосипеды в виде часов или спинки от кровати, а также он попал в книгу рекордов России с самым большим велосипедом.