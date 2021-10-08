Платная парковка в Петербурге стала бесплатной из-за отзыва лицензии у банка-оператора

Платная парковка стала бесплатной из-за отзыва лицензии у банка, проводившего платежи. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге временно перестали брать деньги за стоянку в зоне платной парковки. С 8 октября водители могут совершенно законно парковать машины в центре города и не опасаться штрафов. Причина такой щедрости оказалась неожиданной - у банка-оператора, через который Городской центр парковки проводил платежи, отозвали лицензию.

- Уважаемые автомобилисты! В связи с тем, что Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у АО «ОРБАНК», который обеспечивает прием платежей в зоне платной парковки, взимание платы за пользование платным парковочным пространством временно не осуществляется. Обращаем внимание, что штрафы за неоплату парковки выноситься не будут, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

В ведомстве даже принесли извинения за неудобства. Впрочем, вряд ли кто-то из автомобилистов будет жаловаться на возможность не платить деньги за стоянку.

Об изменении ситуации в комитете пообещали сообщить отдельно. По всем вопросам, касающимся работы парковочного пространства, петербуржцы могут звонить на круглосуточную горячую линию Городского центра управления парковками: 417-50-00.

Напомним, что первые зоны платной парковки появились в центре города еще в 2015 году, однако долгое время заставить водителей оплачивать стоянку было невозможно, так как ГИБДД за это не отвечало, а своей базы данных у Смольного не было. Лишь в конце 2019 года ведомствам удалось договориться и с 2020 года неплательщиков начали штрафовать автомобили-парконы и пешие инспекторы.

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