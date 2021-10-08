«У меня были совсем другие планы»: Дочь Аршавина и Барановской поборется за победу в популярном танцевальном шоу

Яна Аршавина участвует в шоу «Новые танцы». Фото:www.instagram.com/baranovskaya_tv.

Дочь экс-футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской участвует в популярном шоу «Новые танцы». 13-летняя Яна Аршавина занимается танцами на протяжении 6 лет. Барановская периодически делится у себя в социальных сетях, как дочь мастерски и по-взрослому исполняет непростые движения.

- Это была инициатива Яны – танцевать. У меня были совсем другие планы. Но я кайфую от того, как она танцует. Мне ужасно все нравится. Думаю, что папе тоже нравится. Но это вопрос, скорее, к ней. Я практически не общаюсь с ее папой, - рассказала в видеовизитке проекта Юлия Барановская.

Дочка Аршавина и Барановской с детства увлекается танцами. Фото: www.instagram.com/baranovskaya_tv.

Телеведущая со слезами на глазах призналась, что Яна «очень тяжело ей досталась». Для того чтобы она родилась, Юлии пришлось несколько месяцев провести в роддоме в лежачем положении.

- Каждый день был, как на пороховой бочке, - призналась Барановская. – Эта связь, наверное, осталась с тех моментов, когда мы боролись за ее жизнь.

По словам Яны, мама всегда интересуется, как у нее проходят тренировки, что они делали. Но ходить на ее выступления не любит, так как считает, что девочка из-за этого будет отвлекаться. Не остается в стороне и звездный отец.

- Папа тоже поддерживает. Говорит: «удачи, ты всех порвешь!» - отметила юная танцовщица.

Для нее это уже не первое участие в подобном проекте. На шоу «Новые танцы» Яна пришла, как она сама утверждает, больше за опытом, чем за победой.

Свежий выпуск шоу «Новые танцы» с участием Яны Аршавиной выйдет 9 октября в 21:00.