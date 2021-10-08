Платная парковка на Рубинштейна в Петербурге станет круглосуточной

На улице Рубинштейна планируют ввести круглосуточную платную парковку Фото: Артем КИЛЬКИН

Бросить на ночь свою машину на главной барной улице Санкт-Петербурге скоре больше не получится. С 2022 года платная парковка на улице Рубинштейна станет круглосуточной. Теперь платить за часы стоянки придется в любое время. Об этом 7 октября 2021 года рассказали в пресс-службе администрации Центрального района.

- На Рубинштейна планируется ввести круглосуточную платную парковку и установить автоматизированную систему контроля за нарушениями оплаты, - пояснили в районной администрации.

В общем на Рубинштейна расположено 104 парковочных места для авто, из них 11 предназначены для инвалидов. До начала 2022 года платная парковка работает только с 8:00 до 20:00 часов. В остальное время парковка бесплатная.

Также комитет по транспорту провел совещание в четверг, 7 октября, где обсудил планы по расширению зоны платной парковки в центре Северной столицы. Так, уже с начала зимы платная стоянка начнет работать еще на 71 улице.

Напомним, что с 8 октября, парковка в центре Петербурга стала на время бесплатной. Всему причина тому отзыв лицензии у банка-оператора, через который Городской центр парковки проводил платежи.

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