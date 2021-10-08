«Верить в себя и идти к цели»: как люди с ограниченными возможностями строят карьеру и исполняют мечты

Как люди с ограниченными возможностями строят карьеру и исполняют мечты. Фото: пресс-служба банка Уралсиб.

Сомневаетесь в себе, боитесь браться за что-то новое и не верите в удачу? Вдохновляющие истории наших героев доказывают: ничто не может помешать человеку достигать своих целей, вести активную жизнь и становиться примером для подражания. Главное, чтобы было желание, а помощь и поддержка всегда найдется.

«Железный» пловец

Александр Зинченко родился с диагнозом ДЦП, но никогда не считал себя неполноценным.

- Мое детство прошло в небольшом военном городке, где ко мне все относились как к равному. Спортом я заинтересовался еще в детстве, а в 12 пошел заниматься в секцию по греко-римской борьбе вместе с другом, и тренер сказал - занимайся, - рассказывает Александр.

Сейчас молодому человеку 30 лет, и год назад он поставил цель пройти классическую «железную» дистанцию в триатлоне Ironman на 226 км и начал тренироваться.

- Плавать я не умел, на то, чтобы научиться, ушло 3 месяца. Тренируюсь я каждый день, кроме воскресенья. Но я всегда бросаю себе вызовы, где сложно, туда и иду, - добавляет спортсмен.

Александр Зинченко. Фото: пресс-служба банка Уралсиб.

Сказано - сделано. Летом 2021 года на чемпионате по триатлону в Казани Александр Зинченко преодолел морскую милю на открытой воде с помощью только одной левой руки. В чемпионате участвовали 2,5 тысячи спортсменов из России и зарубежья. Александр соревновался наравне с обычными спортсменами и даже опередил некоторых из них.

- Я прошел «полужелезную» дистанцию, но моя цель - покорить полную дистанцию триатлона (3,8 километра - вплавь, 180 километров - велогонка и после - марафон 42 километра. Прим. ред.), - делится своими планами паратриатлет.

Решение заняться триатлоном Александр принял сам, а помощь и поддержка появилась со временем - готовиться к соревнованиям и участвовать в них спортсмену помог банк Уралсиб.

- Встретились на тренировке с представителем банка, он вдохновился моей историей. Мы сделали презентацию о том, кто я и чего хочу, и Уралсиб откликнулся, и оказал мне необходимую поддержку, - улыбается Александр. - Но, если бы я сам не захотел заниматься, ничего бы не было.

Из «необучаемых» - в творческую профессию

Петербургский журналист Юрий Кузнецов тоже родился с диагнозом ДЦП и с детства получил медицинский приговор - «необучаем». Но стал исключением из правил. Несмотря на предсказания пессимистов, мужчина живет самостоятельно, ездит на работу и ведет активную жизнь. Сейчас Кузнецов – сотрудник петербургского телеканала, писатель и режиссер.

- Мое взросление и юность пришлись на 90-е годы и это было совсем другое время. Сейчас отношение к инвалидам меняется, есть движение навстречу, но страх остался, как с одной, так и с другой стороны. Люди с особенностями здоровья привыкли к своему положению, а общество не знает, что с ними делать. Нужна очень большая просветительская работа, чтобы объяснять обычным людям, что есть такие, как мы, и что мы тоже - нормальные, - рассуждает Юрий Кузнецов.

Юрий Кузнецов. Фото: пресс-служба банка Уралсиб.

Впрочем, многое зависит от самого человека. Можно сидеть и ничего не делать, а можно шевелиться, чего-то добиваться, постоянно искать новые возможности. Сам Юрий Кузнецов добился изменения диагноза в части необучаемости, окончил техникум. Хотя мужчина признается, что ему часто везло.

- Очень важно, чтобы в тебя кто-то верил. В моей жизни всегда находились люди, которые в меня верили, поэтому я считаю, что я состоялся в профессии, в жизни, - добавляет Юрий Кузнецов.

Особенное кафе с особенными людьми

В 2018 году в Петербурге открылись инклюзивные мастерские «Простые вещи», где люди с особенностями развития занимаются творчеством, работают и общаются наравне с обычными горожанами. Здесь делают кружки, чайники, тарелки, вазы, сумки, футболки и многое другое - вещи красивые и оригинальные, идеально подходящие для подарка и необычного сувенира. А чуть позже заработало первое в Северной столице инклюзивное кафе «Огурцы», в котором работают взрослые люди с ментальными нарушениями - то есть с умственной отсталостью, генетическими патологиями вроде всем известного синдрома Дауна, аутизмом.

Елизавета Коваленко. Фото: пресс-служба банка Уралсиб.

- Нашей базовой идеей было создать открытое пространство для знакомства разных людей. Взрослых людей. Ведь если с детьми все более-менее ясно и понятно- ими занимаются, они под присмотром, то со взрослыми все не так однозначно. После 18 лет люди с ментальными нарушениями чаще всего сидят по домам. Мы хотели показать, что такие люди могут жить нормальной жизнью - работать, общаться, заводить друзей, - рассказывает пиар-менеджер проекта Елизавета Коваленко.

Идея удалась: мастерские загружены работой, в кафе «Огурцы» сегодня с трудом можно «поймать» свободный столик. Организаторы все чаще подумывают о расширении. А это значит еще больше петербуржцев с особенностями здоровья смогут выйти в общество.

- Большинство наших покупателей и посетителей даже не знают, что вещи или еда сделаны людьми с ментальными нарушениями и это здорово. Значит границы в обществе стираются, это то, ради чего мы работаем, - добавляет Елизавета.

Интерес стал бизнесом

История петербургского подростка Валентина Шановича, наверняка, знакома всем. Молодой человек завел профиль в Инстаграм, в котором выкладывал свои работы –платки из шёлка и шифона, расписанные по технике эбру. Валентин предлагал пользователям купить их, а вырученные деньги откладывал на покупку экзоскелета.

- Изначально Валя завел страничку в соцсетях для того, чтобы общаться с людьми. Мы не думали, что эта история во что-то выльется, но после того, как про него написали журналисты, на нас обрушился шквал звонков, нам помогали, - рассказывает представитель подростка Ксения Тиханкина. - В итоге экзоскелет был куплен, родные Вали прошли обучение по его использованию и сейчас Валя его освоил. Мы видим, как в лучшую сторону меняется его качество жизни - выпрямляется осанка, укрепляются мышцы. А началось все с творчества и поддержки неравнодушных людей.

Сейчас Валентин, его мама и близкие люди хотят сами помогать тем, кто имеет особенности здоровья и хочет чему-то научиться. В планах проводить мастер-классы по росписи платков для ребят с ограниченными возможностями.

Фото: пресс-служба банка Уралсиб.

КСТАТИ

Особенности здоровья работе - не помеха

Для обычного человека учеба, выбор специальности и работа - обычное и привычное явление. А для людей с ограниченными возможностями находиться в обществе, трудиться - мечта. Часто - недостижимая.

-Одна из причин этого - непонимание и страх. Многие работодатели не знают, как общаться и выстраивать отношения с людьми, у которых имеются особенности здоровья. Появляется страх, который и мешает выстраивать нормальные рабочие отношения, - говорит начальник управления развития бренда работодателей и привлечения персонала банка Уралсиб Анастасия Верховцева. - В нашей компании есть сотрудники с особенностями здоровья и мы прекрасно видим, что это хорошие работники. Хотелось бы, чтобы как можно больше руководителей компаний в этом тоже убедились. В перспективе мы хотели бы провести встречи «без галстуков» с руководителями компаний, менеджерами по персоналу и особенными соискателями, на которых главной темой стало бы взаимодействие работодателей и людей с особенностями здоровья.