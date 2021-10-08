«Редкое искусство помогать»: стартовал большой проект в поддержку больных редкими заболеваниями.

5 октября в России запустилась крупная информационная кампания «Редкое искусство помогать», направленная на привлечение внимания общественности к проблеме редких (орфанных) заболеваний. Кампания носит просветительский характер и призвана рассказать обществу о трудностях лечения редких заболеваний, а также об особенных потребностях пациентов.

В основу креативной концепции проекта легло сравнение стоимости произведений искусства и помощи «редким» больным: «Может ли лечение стоить, как мировой шедевр?» В проекте используется оцифрованная версия картины Густава Климта «Поцелуй», предоставленная Галереей Бельведер (Вена, Австрия).

В общественном сознании цены на мировые шедевры оправданы их ценностью, при этом зачастую стоимость лечения редких заболеваний вызывает вопросы. Между тем, помощь таким людям и есть настоящее искусство. А лечение и лекарства – шедевры науки, которые могут спасти тысячи жизней.

- «Редкий — значит ценный» — мощная мысль для привлечения внимания к орфанным заболеваниям. Мы разделяем эту идею, для нас студенты с нарушением зрения, слуха и мелкой моторики — очень значимые партнеры. Благодаря довольно уникальным запросам студентов с особенностями и их повышенной чувствительности ко всему окружающему, наши образовательные продукты становятся лучше для широкой аудитории. Именно поэтому мы очень надеемся, что проект «Редкое искусство помогать» также привлечет внимание к проблеме орфанных заболеваний, что станет толчком для изменений тысяч и миллионов жизней в будущем», — заявила руководитель социальных проектов Skillbox Василина Дрогичинская.

Орфанные заболевания встречаются редко, поэтому они мало исследованы. Изучение этих болезней не входит в обязательную программу медицинских вузов, и как следствие экспертов с такой специализацией крайне мало. В разных странах государство финансирует от 10 до 60% стоимости лечения орфанных заболеваний. Однако диагностика и методы лечения редких заболеваний требуют глубоких исследований, а стоимость лекарств, операбельного вмешательства, терапии и паллиативной помощи крайне высока и может сравниться по стоимости с самыми дорогими произведениями искусства.

- Привлечение внимания к орфанным заболеваниям – благая и важная цель, которую мы рады поддержать. Малая распространенность подобных заболеваний в популяции не позволяет разрабатывать лекарства, терапию, проводить крупные дорогостоящие исследования. И если ничего не делать – ситуация не изменится. Надеюсь, в ходе реализации информационной кампании «Редкое искусство помогать», объединяющей благотворителей, бизнес и медиа получится снять стигматизацию с темы орфанных заболеваний и поддержать пациентов из этой группы заболеваний, - прокомментировал директор по коммуникациям компании Genotek Дмитрий Храпунов.

В проекте принимают участие фонды: «Дети-бабочки», «Подсолнух», «Хрупкие люди», «Дом с маяком», Фонд борьбы с лейкемией, «МойМио», «Семьи СМА», «География добра», «Живи сейчас».

* Проект «Редкое искусство помогать» находится в поиске партнеров и открыт к сотрудничеству. Все партнеры оказывают проекту информационную поддержку,

а финансовую помощь партнеры напрямую направляют в благотворительные фонды на их уставную деятельность.

СПРАВКА

Понятие «орфанные заболевания» было введено в Федеральном законе «Об охране здоровья граждан» 323–ФЗ в 2011 году. К редким заболеваниям относятся те, у которых частота заболеваемости менее 10 случаев на 100 тысяч населения, при этом имеется хроническое прогрессирующее течение, что приводит к сокращению продолжительности жизни, либо к инвалидизации.

Актуальный перечень редких (орфанных) заболеваний представлен на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ (последнее обновление от 23 июня 2021г.). В него входят 269 заболеваний.

Проект «Редкое искусство помогать» организован креативным агентством маркетинговых коммуникаций emg, а так же группой компаний Philin Philgood.

КОНКРЕТНО

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