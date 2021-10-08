Многодетной семье поменяли заваленную мусором комнату на нормальное жилье после статьи «КП-Петербург»

Матери-одиночке с тремя детьми поменяли заваленную мусором комнату на нормальное жилье. Фото: предоставлено "КП-Петербург"

Многодетная мама, семье которой чиновники Адмиралтейского района выделили заваленную мусором комнату в коммуналке, поделилась радостью: после статьи «Комсомолки» с ними связались из районной администрации и тут же выделили нормальное жилье.

- Спасибо большое за неравнодушие! Мне позвонил глава администрации, извинился, сказал, что в течение дня нам предоставят другое жилье, и он лично заедет и посмотрит на условия. Через пару часов дали две комнаты в хорошей квартире. Завтра администрация выдаст распоряжение и оформляем договор в жилконторе, - сообщила Валерия корреспонденту «КП-Петербург».

Сначала семье выделили комнату в таком виде. Фото: предоставлено "КП-Петербург"

Счастливая мама трех маленьких дочек рассказала, что глава администрации, как и обещал, приехал лично, проверил обстановку в квартире, потрогал батареи, чтобы были теплыми. Дом (на другой улице) хороший, а квартира хоть и коммунальная, но пока не сильно заселена - есть лишь один сосед.

- Места общего пользования тоже хорошие, мы рады. Спасибо за помощь и за вашу работу, поблагодарила «Комсомолку» Валерия.

Но после внимания СМИ поменяли на две чистые. Фото: предоставлено "КП-Петербург"

Отметим, что к решению проблемы подключились и другие городские СМИ, которые написали и сняли сюжеты о ситуации.

К сожалению, получить комментарий от районной администрации за два дня так и не получилось. Видимо, там не хотят хвастаться «добрыми делами».