Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс объявила о свадьбе

Певица рассказала о предстоящем замужестве. Фото: соцсети

Певица Алиса Вокс скоро перестанет быть официальной холостячкой. Экс-солистка «Ленинграда» объявила о предстоящей свадьбы. 34-летняя артистка рассказала о радостной новости на своей странице в Instagram.

- Алиса, когда ваша свадьба, - поинтересовались подписчики.

- Думаю, весной. Мы не спешим, - разоткровенничалась Вокс.

Напомним, для бывшей «ленинградки» это брак будет вторым. Певица была замужем за фотографом Дмитрием Бурмистровым. Они познакомились во время учебы в петербургском институте культуры. Дима был на полтора года старше. Со временем между молодыми людьми вспыхнули чувства, они поженились. В 2016 году, когда Алиса Вокс ушла из группы «Ленинград» выяснилось, что девушка незадолго до этого развелась с мужем. К слову, бывший супруг женился еще раз спустя два года.

Бывший муж Алисы Вокс Дмитрий Бурмистров. Фото6 соцсети

Свою новую любовь Алиса Вокс не афиширует. Говорит только, что уже давно состоит в отношениях. Год назад певица переехала в загородный дом под Петербургом, где живет также со своим отцом.

Между тем, исполнительница хита «На лабутенах» пытается отсудить у Сергея Шнурова 19 миллионов рублей за совместные песни. Но требования певицы отклонили, скоро Вокс будет подавать новый иск.