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Звезды8 октября 2021 15:04

Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс объявила о свадьбе

Замуж певицы выходит второй раз
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Певица рассказала о предстоящем замужестве. Фото: соцсети

Певица рассказала о предстоящем замужестве. Фото: соцсети

Певица Алиса Вокс скоро перестанет быть официальной холостячкой. Экс-солистка «Ленинграда» объявила о предстоящей свадьбы. 34-летняя артистка рассказала о радостной новости на своей странице в Instagram.

- Алиса, когда ваша свадьба, - поинтересовались подписчики.

- Думаю, весной. Мы не спешим, - разоткровенничалась Вокс.

Напомним, для бывшей «ленинградки» это брак будет вторым. Певица была замужем за фотографом Дмитрием Бурмистровым. Они познакомились во время учебы в петербургском институте культуры. Дима был на полтора года старше. Со временем между молодыми людьми вспыхнули чувства, они поженились. В 2016 году, когда Алиса Вокс ушла из группы «Ленинград» выяснилось, что девушка незадолго до этого развелась с мужем. К слову, бывший супруг женился еще раз спустя два года.

Бывший муж Алисы Вокс Дмитрий Бурмистров. Фото6 соцсети

Бывший муж Алисы Вокс Дмитрий Бурмистров. Фото6 соцсети

Свою новую любовь Алиса Вокс не афиширует. Говорит только, что уже давно состоит в отношениях. Год назад певица переехала в загородный дом под Петербургом, где живет также со своим отцом.

Между тем, исполнительница хита «На лабутенах» пытается отсудить у Сергея Шнурова 19 миллионов рублей за совместные песни. Но требования певицы отклонили, скоро Вокс будет подавать новый иск.

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