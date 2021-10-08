«Водили его за ручку в школу до 10 класса»: Сын жестоко зарезал мать-врача и отца-военного в Ленобласти

Фото со следственного эксперимента (в кадре сотрудник СКР) Фото: СУ СКР по Ленобласти

Четыре дня 58-летний пенсионер из Выборга Юрий Скворцов пытался дозвониться до своего старшего брата 63-летнего Сергея и его 62-летней жены Натальи (прем.Ред. - имя изменено), но в телефоне продолжали раздаваться гудки. Заподозрив неладное, мужчина пошел к их квартире.

На дверной звонок никто не отреагировал. Юрий слышал, что в квартире нет ни шагов, ни разговоров, только шум надрывающегося телефона, на который он, не переставая, звонил. Оказалось, что с внутренней стороны квартиры никто ответить не мог, Сергей и Наталья были мертвы уже несколько дней...

ЛЕЖАЛ НА КРОВАТИ В ТРУСАХ

- Мы договаривались с братом встретиться в его гараже еще в воскресенье. Ему еще от батьки машина «копейка» досталась, он постоянно с ней возился, - рассказал «КП-Петербург» Юрий. - Я пришел к гаражу, а брата нет. Звоню - трубку не берет.

В тот день мужчина подумал, что у брата просто изменились планы и пошел домой. Волноваться он начал уже позже.

Алексей уже признался в убийстве родителей Фото: СУ СКР по Ленобласти

- Мы с Сережей созванивались почти каждый день и виделись минимум раз в неделю, поэтому я начал волноваться, когда в понедельник он долго не отвечал на звонки, - вспоминает Юрий.

Только тогда он решил наведаться в гости, проверить обстановку. После стуков в дверь и попыток дозвониться нервы мужчины совсем накалились, и он обратился в полицию. К дому приехали сотрудники МЧС, вскрыли дверь. После этого незаурядный детектив перерос в кровавую семейную трагедию. В квартире обнаружили тела Сергея и его жены с множественными ножевыми ранениями.

- У брата была привычка ходить по дому в трусах, но когда приходили гости, он, конечно, всегда, перед тем как открыть дверь, надевал брюки, - делится Юрий. - Когда тело Сережи нашли, он был на кровати в трусах, без штанов, значит, убил кто-то из своих, к тому же замок не был вскрыт.

ВОДИЛА СЫНА В ШКОЛУ ЗА РУЧКУ

История семьи Сергея и Натальи начиналась в духе советских мелодрам. Он молодой военный инженер-строитель едет из Петербурга служить на Север. Она юная медсестра приезжает туда же с другого конца страны - из холодной Сибири. В условиях ледяного ветра и зарождаются горячие чувства. Обратно в родной Выборг Сергей уже возвращается с Натальей и старшим сыном Евгением.

Первым парень убил отца Фото: СУ СКР по Ленобласти

- Сюда они перебрались уже с маленьким Женькой. Позже родились еще Леша и Темка, младшие братья, они двойняшки, всего 10 минут разница, - вспоминает Юрий.

Кто бы знал, что спустя 24 года одного из этих малышей заподозрят в убийстве собственных родителей. На следующий день после обнаружения трупов Алексей Скворцов был задержан.

- Тут даже думать долго не нужно было. Я сразу понял, что виноват Лешка, - рассказал «КП-Петербург» Юрий. - Два других брата с ними уже не жили. Старший военный, Темка учится в Петербурге, а Леша так и не устроился в жизни. Он где-то учился, но потом бросил, подрабатывал только иногда грузчиком.

По словам Юрия, полиция вышла на Алексея по отпечаткам пальцев. Его задержали уже на следующий день после обнаружения трупов в квартире. Сейчас младший сын Сергея и Натальи находится в СИЗО. Он признался в убийстве и даже рассказал, как все было.

- Сначала нанес удары отцу. Когда тот уже лежал на кровати, я был уверен, что он мертв, - рассказал Алексей Скворцов во время следственного эксперимента. - Потом зашла мать, она говорила, что хотела увидеть папу, просила, чтобы я ее пустил к нему. Я ее обошел и нанес один удар.

Причина жестокой расправы над родителями пока неизвестна.

Алексею грозит до 15 лет тюрьмы Фото: СУ СКР по Ленобласти

- Меня Сережа сильно в свои семейные дела не посвящал. Но за день до убийства я виделся с Лешей. Мы случайно встретились, недолго поговорили, он спросил, не нужна ли мне какая-нибудь помощь, - вспоминает Юрий.

Два года назад Алексея уже привлекали к уголовной ответственности. Тогда это была кража, но все обошлось штрафом. Вместо тюрьмы парня отправили на принудительное лечение к врачу-психиатру.

- Он обычный парень, я про его проблемы с психикой услышал только от полиции после убийства. В детстве он тоже особо ничем не отличался, - рассказал Юрий. - Учился в гимназии, где Наталья работала врачом. Она его и Темку чуть ли не до десятого класса водила в школу за ручку, вот и доводилась...

Сейчас парню грозит до 15 лет колонии. Суд уже взял его под арест.