Германия будет платить по 375 евро пенсии евреям, жившим в блокадном Ленинграде

Германия продолжает компенсировать вред, нанесенный в войну. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Германии заявило о готовности выплачивать пенсии евреям, пострадавшим от нацистского режима в годы Второй мировой войны. Речь идет о категориях, которые не получают пенсии, связанные с холокостом. Это 6500 человек. Всего три категории: ленинградские евреи-блокадники, те, кто скрывался во Франции, а также те, кто подвергался преследованиям в Румынии.

Все три категории приравняли к пострадавшим от холокоста. Сумма ежемесячной пенсии составит 375 евро. Такое решение приняли в Нью-Йорке на заседании Комиссии по еврейским материальным искам к Германии («Клеймс Конференс»).

- Пока что в этом вопросе достигнута лишь принципиальная договоренность. А механизм выплат еще не проработан. Также пока не определен список лиц, кому будут полагаться эти деньги. Из озвученной информации понятно, что для потенциальных получателей нет никаких органичней относительно гражданства или страны проживания. Поэтому можно полагать, что российские евреи, пережившие блокаду, также смогут получать немецкую пенсию, - сообщили в информационном центре Большой хоральной синагоги со ссылкой на представителей еврейской благотворительной организации «Хэсэд Авраам».

Собеседник «Комсомолки» в Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга рассказал, что ведомство пока не получало никакой официальной информации по поводу каких бы то ни было выплат с германской стороны, однако напомнил о прошлогоднем визите министра иностранных дел Германии Хайко Масса в Северную столицу.

Тогда на встрече с губернатором Александром Бегловым немцы сообщили о выделении Петербургу 12 миллионов евро. Эти средства решили поэтапно предоставлять городу, пережившему блокаду, до 2024 года. Деньги предназначаются для оказания медицинской помощи блокадникам. В эту сумму также заложили закупку оборудования для госпиталя для ветеранов войн. Первую партию техники учреждение получило уже в августе 2020 года. А часть средств планируют направить на создание Российско-германского центра дружбы.