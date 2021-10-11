Как самозанятым получить деньги на развитие бизнеса

Фотограф Андрей Сидоров давно мечтал о новой камере - и теперь его мечта осуществилась. Фото из личного архива героя публикации.

Заниматься фотографией и зарабатывать поначалу небольшие деньги житель Тихвина Андрей Сидоров начал в 2008 году. Постепенно заказов становилось больше, доходы росли, но съемки все-таки оставались подработкой. Только пару лет назад мужчина ушел с основной работы и полностью посвятил себя фотографии. Поскольку работать приходится и с компаниями, и с бюджетными организациями, предприниматель оформил самозанятость. Но, когда решил обновить технику, столкнулся с неожиданной проблемой: получить кредит самозанятому не так-то просто.

- Я не гонюсь за модой и не обновляю технику каждый год, но время пришло. Моим фотоаппаратам было более десяти лет, и это отражалось на качестве снимков. А люди прекрасно видят, на что способна современная техника, и ценят качество фотографии, поэтому я начал узнавать в банках, на какой кредит могу рассчитывать, - рассказывает Андрей Сидоров.

Результаты общения с банками не порадовали: отказ. Как поясняли консультанты, к самозанятым отношение несколько настороженное: сегодня, мол, они работают, а завтра нет. Кроме того, Сидоровы выплачивают ипотечный кредит.

Помог случай - знакомый посоветовал обратиться в областной Фонд поддержки предпринимательства.

- Я зашел на сайт, подал заявку на кредит в размере 200 тысяч рублей, хотя особой надежды не питал. Но со мной связались на следующий день, попросили дослать документы (самый минимум) и через неделю пригласили в Петербург для оформления займа. Поручителем стала жена, мы подписали договор - и в этот же день деньги поступили на карту, - продолжает Андрей.

Мужчина признается: совет друга оказался как нельзя кстати. Технику все равно пришлось бы менять, но семья вряд ли потянула бы еще один заем. Теперь он знает, что государство предлагает самозанятым специальные программы по микрокредитованию на льготных условиях. Если финансовый оборот небольшой, то микрозаем фонда - оптимальный вариант.

- Это словно у друзей в долг взял: 200 тысяч на три года под 5 процентов годовых. Ежемесячно выплачиваю порядка 5900 рублей, большая часть платежа идет на погашение основного долга, а на оплату процентов трачу 500 рублей. В банке процентная ставка для такой суммы на такой же срок составила бы 10-12 процентов, ежемесячный платеж - около 10-11 тысяч, и основная его часть шла бы на оплату процентов. Я посчитал, что переплата по кредиту фонда у меня составит всего 8000 рублей за три года. В банке я переплатил бы тысяч 50-60. Согласитесь, есть разница, - рассуждает фотограф.

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НА ЗАМЕТКУ

Где получить поддержку

На начало дела самозанятые могут получить от 50 до 500 тысяч рублей, при этом сумму до 200 тысяч рублей предоставляют без залога. Займы отличаются низкой ставкой от 2,5 до 5 процентов годовых, поскольку выдаются за счет федерального или регионального бюджета. Заявки рассматривают за три дня и с минимумом документов.

Подробная информация:

на сайте www.813.ru

и по телефону 8 (812) 309-46-88.